Selvaggia Lucarelli risponde a Milo Infante: “Non so perché avrei dovuto scrivergli dopo il passaggio a Mediaset”

La giornalista risponde a Milo Infante, che in un’intervista recente aveva sottolineato di non avere ricevuto messaggi da lei dopo l’ufficialità del suo passaggio a Mediaset. Nei mesi scorsi Infante e Lucarelli si sono trovati in profondo disaccordo sul caso Garlasco.

Le parole di Milo Infante dopo il suo addio alla Rai riaccendono il dibattito televisivo che si era sopito dopo la settimana di presentazione dei palinsesti. A entrare in questo dibattito anche Selvaggia Lucarelli, che del mercato televisivo di quest'anno è indiscussa protagonista, per il suo passaggio a Mediaset e l'addio a Ballando con le Stelle. Lucarelli che nelle scorse ore è stata tirata in ballo proprio nell'intervista di Milo Infante, che ha parlato di lei in un passaggio dell'intervista rilasciata al Messaggero delle scorse ore. E lei, se pure in modo ellittico, ha commentato le parole di Infante.

La risposta di Lucarelli

Infante ha lasciato la Rai proprio come Lucarelli e nel corso dell'intervista pubblicata il 12 luglio gli è stato chiesto proprio di Lucarelli, che dal prossimo anno vestirà la sua stessa casacca. Quando gli è stato chiesto se la giornalista gli avesse scritto dopo l'ufficialità del suo passaggio a Mediaset, Infante ha sottolineato di non avere ricevuto messaggi da lei dopo la notizia del suo trasferimento: "È tra le poche persone a non averlo fatto". Parole alle quali Lucarelli ha risposto prontamente, pubblicando uno screen di quel passaggio dell'intervista e commentando così: "Fermo restando che non ho capito cosa c’entri io con un’intervista a Milo Infante, ho capito ancor meno perché avrei dovuto scrivergli e cosa. Boh!".

Le divergenze tra Lucarelli e Infante

La domanda posta non è casuale, visto che spesso Infante e Lucarelli si sono trovati in disaccordo nei mesi scorsi sul tema Garlasco. La giornalista si è dimostrata da subito molto critica verso le posizioni pro Stasi, mentre Infante negli ultimi mesi ha abbracciato fortemente la narrazione che perora la causa dello scagionamento di Stasi, cosa che ha ribadito nella stessa intervista al Messaggero.

Uno scontro a distanza, quello tra Infante e Lucarelli, che probabilmente proseguirà anche nei prossimi mesi, nonostante la condivisione dell'azienda per la quale lavorano. Gli impegni di Infante a Mediaset partiranno dal 24 agosto, quando inizierà Ore 11, il programma quotidiano in onda su Rete 4 tutte le mattine. Per Lucarelli, invece, dovrebbe essere confermato il ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip, che tornerà da settembre, ruolo al quale si aggiungerà quello di conduttrice della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, che si sta registrando in queste settimane nelle Filippine.