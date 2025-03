video suggerito

Scontro di ‘gavettoni’ a Uomini e Donne, Tina lancia un secchio a Gemma che si vendica: “Sei una stro**a” Nella puntata del 4 marzo di Uomini e Donne, Tina Cipollari ha versato un secchio pieno d’acqua addosso a Gemma Galgani dopo averla vista sfilare. La dama del parterre over poco dopo si è vendicata lanciandole un gavettone. “Sei una stron*a”, ha commentato l’opinionista. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

59 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gemma Galgani si vendica di Tina Cipollari. Nella puntata del 4 marzo di Uomini e Donne, la dama del parterre over ha lanciato un gavettone all'opinionista. Tra le due è nata un'accesa discussione, iniziata già durante la sfilata a tema ‘rimarrai a bocca aperta'. Si tratta in realtà di una vendetta: poco prima era stata la stessa Tina a entrare in studio tirandole un secchio d'acqua durante la sfilata, il secondo in questa edizione dopo l'episodio dello scorso gennaio.

Il commento di Tina alla sfilata di Gemma: "Sei la nonna di Venere"

Durante la puntata, le Dame si sono cimentate in una sfilata a tema ‘rimarrai a bocca aperta', con il compito di stupire i Cavalieri. Gemma ha scelto di portare in scena una versione di Venere, vestita di bianco e con una conchiglia a fare da scenografia. "Ti darei un 10 per il coraggio che hai di proporti in questo modo. La nonna di Venere. Ma le mutande le hai?", ha commentato Cipollari. "Sei stata tu l'ispirazione, visto che venere è nata dalla spuma, io sono nata da un secchio d'acqua che mi hai tirato tu. Volevo dirti chi la fa l'aspetti, sei la mia musa ispiratrice", ha risposto la Dama.

Tina lancia un secchio d'acqua a Gemma: "Mi ha provocata"

Dopo che Gemma le ha detto di essere stata lei la sua ispirazione, Tina ha deciso di tornare in studio e lanciarle un secchio pieno d'acqua. Maria De Filippi ha commentato: "L'ho vista entrare e ha girato il secchio". In accappatoio, la Dama ha replicato: "Torno nell'oceano. Te la sei meritata per l'altra volta". L'opinionista è poi uscita dallo studio e ha iniziato a ridere, tornata ha risposto: "Non ci avrei mai pensato, poi lei mi ha provocato, è stato più forte di me. Tanto non ti sei neanche bagnata i capelli perché hai la parrucca".

Il contro-gavettone di Gemma a Tina Cipollari: la sua reazione

Dopo il gesto inaspettato di Tina, Gemma ha deciso di vendicarsi: è rientrata in studio con un bicchiere pieno d'acqua e l'ha lanciato contro Tina Cipollari. "Sei proprio una stro**a", ha commentato l'opinionista. Maria De Filippi l'ha ammonita: "Tu le hai tirato un secchio, Tina". "È un brindisi tesoro, alle tue idee brillanti", ha risposto la Dama. Tra le due è nata un'accesa discussione, con Tina che ha incalzato: "Dimmi che senso ha. Io se devo fare una cosa la faccio in grande, non queste cosette. Dimmi se si può fare polemica per un bicchiere d'acqua, divertiti e levati quel broncio". "Sei sempre capace soltanto a volermi sminuire, a farmi sentire meno di niente, non ci riesci", ha risposto la Dama.