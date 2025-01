Tina Cipollari a Uomini e Donne sorprende Gemma Galgani con un gavettone: “Ognuno ha quel che si merita”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Uomini e Donne è tornato in tv dopo la pausa per le festività natalizie e Tina Cipollari, come ormai da tradizione, ha dimostrato ancora una volta la sua "antipatia" per Gemma Galgani rovesciandole un secchio d'acqua in testa. Nella puntata di oggi, mercoledì 8 gennaio 2025, l'opinionista ha lasciato lo studio per diversi minuti: invitata a rientrare da Maria De Filippi, lo ha fatto con un secchio pieno d'acqua pronto per essere riversato addosso alla dama del parterre Over con la quale è solita battibeccare.

Il gavettone di Tina Cipollari a Gemma Galgani

"Sto al telefono con l'idraulico" ha scherzato Tina Cipollari quando Maria De Filippi l'ha invitata a rientrare in studio dopo alcuni minuti di assenza. Quando l'opinionista ha fatto rientro, ha fatto un gavettone alla sua storica nemica nel dating show, gesto accolto con goliardia dai presenti in studio, al contrario della Galgani che, completamente bagnata, si è lamentata. "Non so cosa dirti Gemma, non so cosa dirti" ha commentato Maria De Filippi prima di invitarla a chiedere alla Cipollari il motivo del suo gesto. "In segno di amicizia, si usa. Si tratta di un piccolo gesto affettuoso nei tuoi confronti. Ti consigli di andarti ad asciugare. Ognuno nella vita ha ciò che si merita, il karma. Tutto ciò che dai torna indietro. Mi dispiace perché non l'ho centrata bene" ha dichiarato Tina Cipollari. Gemma Galgani, visibilmente irritata, le ha risposto: "Si tirano i secchi addosso alle persone senza motivo? Non ti basta tutto quello che sta succedendo? Non ti basta tutto ciò che faccio per potermi riprendere?". L'opinionista ha allora continuato: "Nulla di grave, dai. Non fare l'esagerata. A te piacciono queste cose, stare al centro dell'attenzione. Hai detto che in privato sei stata molto attiva. Le piacciono queste cose estreme, particolari. Ma ormai sei abituata, non c'è un motivo per cui l'ho fatto. L'ho fatto per antipatia".