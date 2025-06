video suggerito

Scontro all'Isola, Mirko Frezza litiga con Patrizia Rossetti: "Rompi il ca**o. Inventi ca**ate per nominarmi" Duro scontro all'Isola dei Famosi tra Mirko Frezza e Patrizia Rossetti. La discussione, inizialmente legata alla gestione del cibo, si è poi spostata sul malcontento per le nomination della scorsa puntata del reality show.

La spiaggia di Cayo Cochinos, in Honduras, è stata teatro di un duro scontro tra Mirko Frezza e Patrizia Rossetti. A far scattare la scintilla, la richiesta di quest'ultima di avere una porzione di riso più abbondante. Nel corso della discussione, poi, il litigio si è spostato sulla questione delle nomination (nell'ultima puntata del reality, Rossetti aveva fatto il nome di Frezza).

Patrizia Rossetti litiga Mirko Frezza: "Saranno ca**i miei cosa mangio in Italia"

Le tensioni tra Patrizia Rossetti e Mirko Frezza si sono accese per via della gestione del cibo, con la prima che aveva chiesto di avere più riso e meno pesce: "Non mi è piaciuto". L'attore, però, è convinto di altro. "No, è perché non ti va" ha detto ai microfoni del reality. A lei, invece, ha chiesto: "Che pesce mangi in in Italia?".

Da quel momento, i toni si sono alzati e Patrizia Rossetti è sbottata: "Quando tu non mangiavi cocco ricevevi comunque doppia razione di riso. Saranno cazzi miei cosa mangio in Italia". E per tutta risposta, Frezza: "Fai come cazzo ti pare io il riso non te lo do. Se vuoi che ti dico come la penso, ti dico che hai rotto il ca**o". Nel confessionale dell'Isola, ha spiegato: "Non voglio darle l'ultima parola".

Mirko Frezza: "Ti sei inventata caz*ate per nominarmi"

Con l'escalation della discussione, si è arrivato al nocciolo della questione. "Mi hai nominato perché hai detto che non sai come la penso, ora lo sai. Almeno non mi voti più" ha urlato Frezza. A quel punto, Rossetti ha capito che i dissapori erano legati alle nomination della scorsa puntata: "Ah, allora ti sta sul ca**o quello. È un gioco, anche io sono stata nominata cinque volte".

E Frezza: "Ti sei inventata le ca**ate per nominarmi. La prima perché hai detto che ti nominavo, ma non ti ho mai nominata. La seconda perché io non dico come la penso, ora te lo dico: sei ‘na pila de facioli (espressione romana per descrivere una persona fatsidiosa, ndr), rompi il ca**o e dici un sacco di parolacce".