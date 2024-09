video suggerito

Scontro al GF tra Luca Calvani e Lorenzo Spolverato, l’attore: “Levati dai co*ioni, manipolatore” Durante la puntata del Grande Fratello ieri sera Luca Calvani e Lorenzo Spolverato si sono resi protagonisti di un acceso scontro scatenatosi a seguito delle nomination. Alfonso Signorini e il resto dei concorrenti li hanno invitati a calmarsi per poter spiegare, nel dettaglio, l’accaduto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

33 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le nomination palesi nella casa del Grande Fratello hanno creato i primi screzi tra i concorrenti. Nella puntata del reality di ieri, lunedì 23 settembre, si è accesa una lite in salotto tra Luca Calvani e Lorenzo Spolverato. Durante la pubblicità, dopo la nomination di Lorenzo ai danni di Luca, i due inquilini hanno battibeccato animatamente al punto che Alfonso Signorini è dovuto intervenire per chiedere cosa fosse successo.

Lo scontro durante la pubblicità

Durante la pubblicità Luca Calvani e Lorenzo Spolverato hanno discusso animatamente. Lorenzo è andato dal suo inquilino per spiegargli i motivi della sua nomination, ma Calvani non avrebbe voluto ascoltare le sue parole. Gli ha chiesto di allontanarsi e da lì si è accesa la discussione che ha fatto intervenire, poi, tutti. Luca Calvani ha urlato contro Lorenzo: "Ti levi dai cog*ioni? Lasciami stare cinque minuti. Non puoi venire sempre davanti, non posso parlare quando ca**o vuoi te". Spolverato si è allora adirato alzando la voce: "Devi avere rispetto, non mi dire levati dai co*ioni. Pulisciti la bocca".

Il motivo del litigio e le parole di Luca Calvani contro Lorenzo Spolverato

Rientrati in diretta, Luca Calvani e Lorenzo Spolverato hanno raccontato ad Alfonso Signorini l'accaduto. L'attore toscano ha spiegato: "Lo screzio è nato da un momento tra me e lui. Eravamo in camera e io gli dissi: "Dai, nomina me, siamo proprio gli opposti". Lui mi disse: "No", e poi mi ha nominato. Ci sono rimasto molto male, è un tradimento. Poi, se io ho bisogno di silenzio, di stare da solo, lui è venuto a chiedermi scusa dopo tre secondi. Gli ho chiesto di lasciarmi stare. Non posso perdonare quando vuoi te". Il modello ha replicato: "È rimasto deluso perché l'ho nominato. Io volevo nominare gli immuni, ma non potevo". Luca Calvani è allora intervenuto per spiegare nel dettaglio il motivo del suo risentimento: "Credo che se mi avesse nominato per un motivo, l'avrei accettato di più. Dire "ti nomino perché non ti conosco e non ti racconti" l'ho trovata una cosa francescana, non ci stava. Lui tende a manipolare. Penso che sei una persona che tende a manipolare l'opinione delle persone con il tuo comportamento. Non lo fai in maniera cosciente, ma sei consapevole e attento all'opinione degli altri sul tuo conto. Ecco perché ogni volta che litighi vai a rimediare". La discussione si è chiusa con Alfonso Signorini che ha invitato entrambi a ritrovare la pace.