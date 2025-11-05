Programmi tv
video suggerito
video suggerito

Sciopero in Rai fa saltare È sempre mezzogiorno e il Tg3: Ore14 in onda senza luci, cosa succede

A causa di uno sciopero dei lavoratori del Centro di Produzione Rai di Milano, alcuni programmi hanno saltato la regolare messa in onda questa mattina: tra questi È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici e il Tg3 delle 12. Ore14 è in onda, nonostante l’assenza di luci.
Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora
A cura di Gaia Martino
24 CONDIVISIONI
Immagine

Lo sciopero, indetto dalla Slc CGIL, per oggi, mercoledì 5 novembre, ha avuto conseguenze in mattinata su tutte le reti Rai. Alcuni tra i programmi televisivi più seguiti sono saltati a causa dello sciopero: le sedi televisive interessate sono quelle di Milano, di via Mecenate e Corso Sempione. Ecco perché Antonella Clerici non è andata regolarmente in onda con È sempre mezzogiorno di questa mattina, bensì è stata trasmessa una puntata speciale con le ricette più invitanti dell'edizione. Milo Infante è andato in onda, in diretta, con Ore14 ma con poche luci: in apertura ha spiegato il motivo.

I programmi saltati per lo sciopero in Rai

Su Rai 1 questa mattina non è andata in onda una nuova puntata di È sempre mezzogiorno con Antonella Clerici, bensì un appuntamento ‘speciale' contenente tutte le ricette più amate dai telespettatori, realizzate durante la stagione televisiva. E anche l'appuntamento con TG Sport Giorgio, in programma alle 11 su Rai 2, ha saltato la regolare messa in onda: al suo posto un episodio de I Mestieri di Mirko. Anche su Rai3, è saltato il regolare appuntamento con il Tg3 delle ore 12: al suo posto è andato in onda il programma dedicato a Gianni Minà, intitolato Gianni Minà. Cercatore di storie. 

Dopo l'agitazione dello scorso 3 ottobre, in Rai hanno scioperato di nuovo. La protesta indetta dalla CGIL ha riguardo lavoratori e lavoratrici impiegati nella produzione televisiva delle sedi Rai di Milano e punta a ottenere risultati sul fronte dei contratti e del personale. I dipendenti lamentano "requisiti anacronistici, come l’obbligo della patente C, mentre l’azienda continua a ricorrere agli appalti anche per attività ordinarie, con il rischio di aumentare costi e contenziosi" nella selezione di personale. Inoltre, denunciano "tagli su investimenti tecnologici, formazione e riconoscimenti professionali", chiedendo "una svolta nella gestione del personale e il rispetto delle regole di corrette relazioni industriali".

Leggi anche
Ascolti TV 26 ottobre: chi ha vinto tra La ruota della fortuna e Affari tuoi, i dati di Report e Makari 4

Ore14 in onda senza abbastanza luci

Anche Milo Infante ha avuto problemi legati allo sciopero, ma è andato regolarmente in onda, nonostante i disagi. In apertura della puntata di Ore14 ha dichiarato ai telespettatori di avere problemi di luci in studio: "Buongiorno, in questo momento starete cercando di alzare la luminosità. Non ci sono luci per lo sciopero di una sigla sindacale", ha dichiarato prima di dare il via alla puntata.

Programmi TV
24 CONDIVISIONI
Immagine
BELVE
Il video della caduta di Iva Zanicchi trasmesso a fine puntata, la reazione di Fagnani: “Mannaccia!”
Maria De Filippi mostra le sue analisi del sangue, la diagnosi di Fagnani: “Dovevo fare il medico”
Adriano Pappalardo e la frecciata ad Al Bano: "Non vado dietro i politici, non mi hanno mai chiamato per cantare in Senato"
Iva Zanicchi a Belve: “Più brava di Mina e Ornella Vanoni. Ok il prezzo è giusto in Rai senza di me? Un flop”
Irene Pivetti: “Non ho avuto altri uomini dopo la fine del matrimonio con Alberto Brambilla”
Iva Zanicchi a Belve: "La pipì dietro il divano? Una grande attrice. Ok, il prezzo è giusto senza me sarà un flop"
Adriano Pappalardo a Belve: "All'Isola ad Al Bano hanno dato un milione, a me 30mila euro. È diventata spazzatura"
Iva Zanicchi è "caduta in studio durante la registrazione" dell'intervista: come sta ora
Irene Pivetti a Belve: "È plausibile che io vada in carcere, ma non accadrà. Ero nella scuderia di Lele Mora"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views