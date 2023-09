Salta la partecipazione di Cristina Scuccia a Tale e Quale, Malgioglio: “Siamo più contenti” Cristiano Malgioglio si scaglia contro Cristina Scuccia la cui partecipazione a Tale e Quale Show sarebbe saltata all’ultimo minuto. Il cantante, giurato del format condotto da Carlo Conti, non nasconde il suo fastidio.

A cura di Stefania Rocco

Cristiano Malgioglio si scaglia contro Cristina Scuccia che, a poche settimane dall’inizio della prossima edizione di Tale e Quale Show, avrebbe deciso di non partecipare nonostante i contatti intercorsi con la produzione de format. L’ex suor Cristina, reduce dalla partecipazione all’Isola dei famosi e dalla vittoria a The Voice of Italy, avrebbe manifestato una serie di perplessità e posto condizioni che la produzione del programma diRai1 condotto da Carlo Conti avrebbe finito per non accettare.

Il post di Cristiano Malgioglio contro Cristina Scuccia

Malgioglio, giurato del programma, ha manifestato via Instagram il proprio disappunto a proposito della decisione finale di Scuccia di non partecipare al programma. “Ancora qualche giorno e poi arriverà il 22 di settembre e su Rai Uno ci sarà Tale e Quale Show. Ho saputo che l’ex Suor Cristina non sarà nel cast di questa edizione. Questo mi addolora”, scrive il paroliere e aggiunge, “Leggo inoltre che non desiderava cantare e imitare personaggi pop internazionali molto ma molto particolari e canzoni molto ambigue. Ma come mai, se a The Voice aveva interpretato Like a Virgin di Madonna quando indossava i panni da suora? Svegliati cara . Forse avevi il terrore dei miei giudizi? Adesso saremo tutti più sereni e direi anche più contenti. Buona fortuna”.

Le indiscrezioni sulla mancata partecipazione di Cristina Scuccia a Tale e Quale Show

Sono diverse le indiscrezioni trapelate a proposito dei motivi che avrebbero spinto Cristina Scuccia a non partecipare al popolare format di Rai1 condotto da Carlo Conti. Secondo TvBlog, la ex suora e la produzione del programma non sarebbero riusciti a trovare un accordo sotto il profilo economico ed editoriale. Secondo il settimane DiPiù, invece, Cristina avrebbe posto condizioni (non imitare personaggi controversi o troppo trasgressivi) che la produzione del programma ha rifiutato.