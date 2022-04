Salta il doppio appuntamento dell’Isola dei Famosi, perché la puntata del 21 aprile non ci sarà Stando a quanto riporta Davidemaggio.it, la puntata di giovedì 21 aprile dell’Isola dei Famosi non andrà in onda, mentre rimane confermata quella di Pasquetta (lunedì 18 aprile). Il motivo sarebbe la ripartenza di Supervivientes, la versione spagnola del reality di Canale5, che condivide alcuni spazi con i naufraghi nostrani.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su News sull'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella settimana dopo la Pasqua salta il doppio appuntamento con l'Isola dei Famosi 2022. Secondo quanto riporta Davidemaggio.it, la puntata di giovedì 21 aprile non andrà in onda, mentre rimane confermata quella di Pasquetta, lunedì 18 aprile. Il motivo sarebbe la ripartenza di Supervivientes, la versione spagnola del reality di Canale5.

Perché la puntata dell'Isola dei Famosi del 21 aprile non ci sarà

Per la prima volta dall'inizio di questa edizione, l'Isola dei Famosi 2022 salterà il doppio appuntamento settimanale: la puntata di giovedì 21 aprile, stando alle indiscrezioni, non andrà in onda. Al suo posto, in prima serata su Canale5, dovrebbe essere trasmessa la prima tv del film Un figlio di nome Erasmus, che dovrà fare i conti in fatto di ascolti con Don Matteo su Rai1.

La ragione della cancellazione sarebbe la ripartenza di Supervivientes, la versione spagnola dell'Isola dei Famosi che con il reality di Canale5 condivide non solo il giorno di messa in onda, ma anche alcuni spazi in Honduras.

Cosa cambierà per l'appuntamento del giovedì dell'Isola dei Famosi

Nelle settimane successive l'Isola dei Famosi 2022 dovrebbe riprendere il doppio appuntamento settimanale. In quello del giovedì, però, potrebbe esserci una novità: le puntate non saranno più in diretta dall'Honduras, come accaduto finora, ma in differita, quindi registrate prima e poi mandate in onda in prima serata su Canale5. La "colpa" è sempre di Supervivientes, il cui appuntamento principale è trasmesso proprio il giovedì e l'azienda spagnola non sarebbe disposta in alcun modo a rinunciarvi.