Renato Zero a sorpresa chiama a BellaMà: "Maschi repressi quelli che rifiutano l'ipotesi di avere una parte femminile" Il cantautore telefona in diretta al programma di Pierluigi Diaco e lancia un messaggio al variegato pubblico che lo segue, rivendicando di aver creato una famiglia allargata: "Ho tirato fuori anche quella parte di donna che è in me, di cui non mi vergogno".

A cura di Andrea Parrella

Renato Zero ha scelto il momento dell'intervista a Marco Travaglio per fare una sorpresa a BellaMà, il programma pomeridiano di Rai2 condotto da Pierluigi Diaco. Nel corso della chiacchierata con il giornalista, infatti, è arrivata improvvisa la chiamata di Renato Zero che si è concesso per alcuni minuti alle domande di Diaco. Un fuori programma al quale lo stesso Diaco, evidentemente, provava a lavorare da tempo, come Renato Zero sottolinea all'inizio della telefonata: "Sei talmente ostinato che io non ho potuto rifiutare questo invito".

Renato Zero telefona in diretta su Rai2

Pierluigi Diaco, evidentemente entusiasta per la telefonata in diretta, chiede al cantautore come stia passando questo tempo e Renato Zero ha risposto col suo solito piglio ironico: "Io scrivo molto e questo mi permette di evitare il lettino dell'analista". Si parla del popolo dei sorcini e della sua varietà, una comunità senza precise coordinate, in cui può trovarsi accolto chiunque, come ribadisce Renato Zero: "È il classico fenomeno di famiglia allargatissima e quindi io sono onorato di essere riuscito, con la mia musica, a mettere insieme queste differenti tendenze. Il bambino vede Renato come fosse un personaggio uscito fuori dal Mago di Oz e l'adulto, magari, torna anche bambino condividendo la stessa necessità. Le donne mi adorano perché sanno che le ho spesso difese e le difendo, mettendomi anche io stesso nella condizione provocatoria di tirare fuori quella parte di donna che è in me di cui non mi vergogno, perché i maschi repressi sono quelli che hanno rifiutato di accettare l'ipotesi di avere una parte maschile e una femminile al loro interno e questo lo trovo molto grave".

Ospite Marco Travaglio, Renato Zero ha un messaggio anche per lui

Un'ultima battuta Renato Zero la dedica proprio all'ospite in studio, Marco Travaglio, che int empi non sospetti si è dichiarato sorcino e adepto di Renato Zero: "Se Marco Travaglio fosse una mia canzone, forse sarebbe Il Carrozzone, perché lui stesso si trascina sto carrozzone con Berlusconi e tutta la politica italiana […] Travaglio l'ho fatto studiare con tanti sacrifici, ma oggi mi dà delle soddisfazioni…".