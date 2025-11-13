Raimondo Todaro attacca Carolyn Smith, lei replica: “Cerchi visibilità, non voglio umiliare nessuno”

Ramondo Todaro ha attaccato Carolyn Smith per i suoi giudizi a Ballando con le Selle. La giudice ha replicato: “Per avere visibilità si è scatenata una gara a chi la spara più grossa, non mi va di umiliare nessuno”.

Botta e risposta tra Carolyn Smith e Raimondo Todaro. Il coreografo e in passato maestro di ballo a Ballando con le Stelle ha attaccato l'attuale presidente di giuria dello show condotto da Milly Carlucci, soffermandosi in particolare sul suo modo di dare giudizi e sui criteri usati. La risposta della diretta interessata non è tardata ad arrivare via social.

A iniziare il ‘dissing ‘è stato il coreografo ed ex giudice di Amici che, ospite de La Volta Buona nella puntata del 10 novembre, ha parlato di Ballando con le Stelle. "I giudici, a parte Carolyn Smith, sono più opinionisti che giurati, perché la giuria deve essere professionale", aveva commentato Giovanni Ciacci ospite del programma. A queste parole, Todaro ha reagito con dissenso, mostrandosi in disaccordo e spiegando cosa pensa della ex collega: "Non va bene che lei si faccia influenzare negativamente dagli altri, deve essere lei a influenzarli positivamente. Una giudice tecnica una cosa del genere non dovrebbe farla, non esiste proprio".

La risposta di Smith non è tardata ad arrivare. La giudice del programma condotto da Milly Carlucci ha pubblicato un breve video su Instagram replicando alle "farneticanti considerazioni sul suo operato a Ballando con le Stelle", come lei stessa le ha definite: "Capisco che per avere un po’ di visibilità si è scatenata una gara a chi la spara più grossa visto che Ballando è un grande successo e tutto quello che ruota attorno fa rumore". E ha poi aggiunto di non voler entrare "nel merito" perché "non mi va di umiliare nessuno": "Ho sempre fatto il mio lavoro con professionalità e rispetto. Non ho mai screditato nessuno".