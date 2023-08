Quando Temptation Island era “Vero Amore”: che fine hanno fatto Nunzia Sammarco e Igor Cetrangolo A 18 anni dalla loro avventura a Vero Amore, la primissima edizione di Temptation Island, Nunzia Sammarco e Igor Cetrangolo hanno imboccato percorsi diversi. Entrambi diventati genitori, hanno ritrovato l’amore e modificato completamente il loro stile di vita. Scopriamo che cosa fanno oggi.

A cura di Stefania Rocco

Nunzia Sammarco e Igor Cetrangolo diventarono famosi presso il grande pubblico nel 2005, quando parteciparono alla prima edizione di “Vero Amore”, il reality che qualche anno dopo sarebbe diventato noto con il nome di “Temptation Island”. Giovanissimi e originari di Napoli, Nunzia e Igor decisero di mettere alla prova la loro storia d’amore per problemi di gelosia. Dichiararono, infatti, di sentirsi a tratti intrappolati nei confini di una storia d’amore che non sapevano se sarebbe durata per sempre.

La rottura a Vero Amore

Fidanzati da 5 anni, Nunzia e Igor entrarono in crisi quasi immediatamente dopo il loro ingresso nel villaggio dove è stato registrato “Vero Amore”. A rendere complessa la riappacificazione fu il single Alessandro Genova che, corteggiando la bella Nunzia, la spinse a mettere in discussione la sua storia d’amore precedente. Terminate le tre settimane di registrazione, Igor decise di lasciare la fidanzata storica a causa di quanto aveva visto in tv. A telecamere spente, Nunzia cominciò una storia con il single conosciuto in tv, mentre Igor decise di far perdere le sue tracce. A distanza di qualche mese da quel momento, ad Alessandro fu data la possibilità di salire sul trono di Uomini e Donne e Nunzia scese a corteggiarlo. Purtroppo, nonostante la passione travolgente che sembrava essere divampata tra loro in tv, Genova non la scelse.

La nuova vita di Nunzia Sammarco

Oggi Nunzia ha 39 anni e ha imboccato una strada che non l’ha portata a fare televisione. È diventata mamma di una bambina a dicembre del 2017 ed è sposata con Vincenzo Nardelli, un imprenditore napoletano nel settore della pelletteria. Sui social, Nunzia regala agli amici e a quanti la seguirono in tv nel 2005 sprazzi del suo quotidiano. Preferisce, però, vivere la sua vita senza interferenze legate a quell'esperienza televisiva che risale a 18 anni fa.

Che cosa fa oggi Igor Cetrangolo

Igor ha fatto perdere le sue tracce dopo quell’avventura televisiva che non terminò nel modo in cui si era augurato finisse. Tornato single dopo la fine della relazione con Nunzia, si è dedicato soprattutto al lavoro. Oggi lavora nel campo della ristorazione. È titolare di un ristorante/vineria sito a Napoli, città dove ha continuato a vivere come la sua ex. Da anni è legato a Maria Cristina, la compagna che lo ha reso padre di due splendidi figli che gli assomigliano in maniera impressionante.