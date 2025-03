video suggerito

Quando finisce il Grande Fratello, la finale è alle porte: la data dell’ultima puntata del reality Il Grande Fratello si avvia alla conclusione. Quando andrà in onda l’ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

Per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset

Il Grande Fratello si sta avviando alla conclusione. Alla luce delle frequenti eliminazioni, la chiusura ormai prossima era evidente. Nella puntata trasmessa lunedì 3 marzo, sono stati addirittura due i concorrenti che hanno lasciato la casa: Maria Teresa Ruta e Mattia Fumagalli. Alfonso Signorini ha ufficializzato la data della finale.

La finale del Grande Fratello andrà in onda lunedì 31 marzo

La data della finale del Grande Fratello è lunedì 31 marzo. Dunque, manca pochissimo all'ultima puntata durante la quale conosceremo il vincitore di questa controversa edizione. La prima puntata è andata in onda il 16 settembre 2024. Nel corso delle settimane, il reality ha avuto sia appuntamenti singoli che doppi. In entrambe le formule, tuttavia, gli ascolti sono sempre stati tiepidi. Al netto dei fandom, le dinamiche che si sono sviluppate nella casa non hanno mai carpito veramente l'interesse del pubblico di Canale5. Sembra che i tempi siano ormai cambiati. Se un tempo tenevamo banco le liti, gli amori e le amicizie nate nella casa, ora non sono più in grado di coinvolgere il pubblico. Il reality potrebbe avere bisogno di rinnovarsi o, paradossalmente, di tornare alle origini quando l'esperienza in casa corrispondeva a una vera e propria reclusione, con un distacco quasi totale dal mondo esterno.

I finalisti del Grande Fratello: chi vincerà il reality di Alfonso Signorini

Nel momento in cui scriviamo sono stati proclamati due finalisti: Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi. Nella casa sono ancora in gioco dodici concorrenti:

Lorenzo Spolverato;

Jessica Morlacchi;

Chiara Cainelli;

Federico Chimirri;

Helena Prestes;

Javier Martinez;

Giglio;

Mariavittoria Minghetti;

Shaila Gatta;

Stefania Orlando;

Tommaso Franchi;

Zeudi Di Palma.

Quattro di loro, precisamente Stefania Orlando, Chiara Cainelli, Federico Chimirri e Mariavittoria Minghetti sono in nomination. Un concorrente dovrà abbandonare la casa nel corso della prossima puntata in onda giovedì 6 marzo.