Provvedimento per Holden, Mida e Ayle: perché i 3 cantanti non faranno più riscaldamento vocale Provvedimento disciplinare per Ayle, Holden e Mida nella puntata del 19 dicembre di Amici 23: I tre cantanti non prendono sul serio le lezioni con le vocal coach e sono stati puniti. "Mi sembra esagerato", ha commentato il primo. "Non me lo aspettavo", ha detto invece il secondo.

Provvedimento disciplinare per Ayle, Holden e Mida nella puntata del 19 dicembre di Amici 23. I tre cantanti, come spiegato nel daytime, hanno esagerato durante le sessioni di riscaldamento con le vocal coach e per questo la produzione ha deciso di punirli.

La punizione per i tre cantanti

La produzione ha riunito tutti i cantanti in casetta e ha letto loro una comunicazione da parte delle vocal coach. Le insegnanti sostengono che alcuni allievi, durante le sessioni di riscaldamento, inizino a ridere e scherzare tra un vocalizzo e l'altro, senza prendere il compito sul serio. I nomi dei cantanti coinvolti sono Ayle, Mida e Holden, che hanno ricevuto un provvedimento disciplinare per questo loro atteggiamento. "Non faranno più riscaldamento vocale e avranno cinque fasce in meno con i vocal coach, che saranno distribuiti ai vostri compagni", ha deciso la produzione.

La reazione di Mida, Ayle e Holden

"Mi sembra assurdo", ha commentato Ayle subito dopo aver sentito il provvedimento. Anche Mida è rimasto sorpreso: "Non lo so, se l'hanno detto è perché lo credono. Io mi sentivo partecipe, è una cosa che mi interessa tanto. Non me lo aspettavo". Sul momento, Holden è invece rimasto in silenzio.

Poco dopo, sempre ad Ayle è stato chiesto di consegnare il suo tablet, con il quale accede ad internet. La produzione ha considerato questo suo gesto una mancanza di rispetto. "Scherzare al riscaldamento non è un male, stiamo facendo musica, ci divertiamo", ha ribattuto ancora il giovane cantante toscano. A quel punto, anche Holden ha rotto il silenzio: "Non è così, non c'è neanche da parlarne. Da quanto sei arrivato, fai troppo panico. Abbiamo fatto un pò troppo panico". Il provvedimento preso nei loro confronti è irreversibile: i tre cantanti non hanno nemmeno la possiblità di riscattarsi, mostrando di essere migliorati.