Promesse e scambi di tenerezze: le chat confermano il legame tra Antonio Fico e Federica Petagna Fanpage.it, che aveva pubblicato l’intervista che ha fatto da apripista per l’incontro/scontro tra Federica Petagna e Antonio Fico al Grande Fratello, aveva già visionato le chat tra la ex protagonista di Temptation Island e l’imprenditore. Chat che confermano la versione resa dal campano in tv. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

È andata in onda nella puntata del Grande Fratello del 19 novembre l’incontro/scontro tra Federica Petagna e Antonio Fico. L’imprenditore campano che sostiene di avere avuto una storia con la ex protagonista di Temptation Island nel periodo in cui la giovane risultava già legata a Stefano Tediosi, è entrata nella Casa del reality per raccontare la sua versione dei fatti e, in particolare, il legame romantico con Federica, legame che la giovane aveva smentito in diretta. A fare da apripista a questo confronto in diretta tv era stata l’intervista che Antonio aveva rilasciato a Fanpage.it qualche giorno prima, intervista nella quale l’uomo raccontava per la prima volta in maniera articolata il legame con la gieffina.

L'intervista che Antonio Fico ha rilasciato a Fanpage.it e che ha fatto da apripista all'incontro tra Federica Petagna e Antonio nella Casa del GF

Antonio Fico e la chat con Federica Petagna mostrata su Instagram

Subito dopo la puntata, infastidito dall’andamento del confronto (ribattezzato sui social “cornettogate”) e dallo scontro avvenuto in diretta con Alfonso D’Apice – ex fidanzato intervenuto a sostegno di Federica – Antonio ha deciso di pubblicare lo screen di una chat con Federica precedente all’ingresso della napoletana nella Casa. Una chat che Fanpage.it aveva già visionato prima del confronto in tv. Si tratta dello stralcio di una conversazione mattutina tra i due, avvenuta quando Petagna aveva deciso di ringraziare Fico per averle inviato la colazione a casa: una box realizzata dal bar di cui Fico è proprietario. Proprio tali box hanno reso Antonio popolare sui social. Per questo motivo, facendo riferimento ai contenuti per i quali è noto su TikTok, in diretta tv al GF Alfonso aveva mandato Antonio a “vendere i cornetti”.

Federica Petagna e Antonio Fico

Che cosa c’è nelle chat tra Antonio Fico e Federica Petagna

Esistono, però, altre chat che Fico conserva e che provano la versione dei fatti raccontata dall’uomo in diretta al Grande Fratello. Chat che Fanpage.it ha visionato. Tra i due, e i messaggi sembrano dimostrarlo, esiste una corrispondenza fatta di confidenza e fiducia. Al punto che Federica – che si rivolge ad Antonio chiamandolo “Vita” – gli anticipa che “farà la brava bimba” di fronte al resto del loro gruppo di amici per evitare che i pettegolezzi sul loro conto arrivassero a persone alle quali Petagna avrebbe preferito tenere celato il loro legame. In particolare, scrive la giovane in un passaggio, Federica non vuole che ad avere sospetti su di loro sia un ragazzo che avrebbe partecipato a un’uscita di gruppo organizzata insieme a Fico e a un gruppo di amici. “Un ragazzo che stava con noi nel villaggio”, scrive Federica. Allude, probabilmente, a Giovanni De Rosa, altro tentatore di Temptation Island che sostiene di avere avuto una relazione con Federica parallela a quella tra lei e Stefano Tediosi. Nella medesima finestra temporale si inserisce la frequentazione tra Antonio e la bella estetista napoletana.