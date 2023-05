Portano la busta dell’Isola ad Ilary Blasi: “Ti chiami Diego vero? Come il mio cane” Ilary Blasi nel segno della leggerezza. Apre la puntata con uno dei suoi consueti autogol su Bastian, nuovo compagno, poi ironizza sui nomi dei colleghi in studio. “Non ha filtri, quello che le passa in mente lo dice”.

A cura di Giulia Turco

Ilary Blasi non si smentisce e conferma il suo taglio prettamente umoristico in conduzione all'Isola dei Famosi. Se lo scorso anno ha chiuso la stagione nascondendo a fatica il tasto dolente della sua vita privata e cedendo, talvolta, alla tentazione di mostrare qualche fragilità, quest'anno la conduttrice romana ha iniziato il programma nel segno del buon umore.

Gli autogol di Ilary su Bastian

È un continuo di battute e di provocazioni, Ilary Blasi stavolta ne ha davvero per tutti e non risparmia nessuno. Prima vittima delle sue imboscate è se stessa e l'ormai noto gossip che la vede felicemente innamorata al fianco del nuovo fidanzato tedesco Bastian. Ogni puntata è una frecciatina diretta alla sua vita privata, ormai sotto ai riflettori e oggetto della burla. Il messaggio è chiaro: Ilary vuole mostrarsi leggera e spensierata. Che sia finzione o realtà, la conduttrice ha capito che la formula è ben riuscita e che piace agli occhi degli spettatori, i quali da casa stanno al suo gioco volentieri. Ecco quindi che già dai primi minuti della puntata, lunedì 15 maggio, Blasi apre con un autogol su Bastian. Recita una frase in tedesco, servendo la battuta su un piatto d'argento in studio. Luxuria le porge una spalla: "Stai imparando, perché una volta non ce lo porti?", le chiede maliziosa. D'altronde, la conduttrice viene da un romantico weekend con il suo Bastian, in Svizzera, e gli umori sono alle stelle.

Ilary Blasi non sa i nomi dei colleghi in studio

Non è la prima volta che Ilary scherza con gli assistenti in studio, ammettendo in più occasioni di non sapere nemmeno i loro nomi. Che sia davvero così? Fatto sta che il suo atteggiamento scanzonato fa impazzire il pubblico. Questa volta la conduttrice accoglie il collega che le porta la busta rossa con il nome dell'eliminato a centro studio, ricordando il suo nome, ma senza rinunciare alla sua dose di ironia. "Ti chiami Diego, vero? Sai che anche il mio cane si chiama così?", azzarda. Lo studio scoppia a ridere. "Lei è fatta così, quello che le passa in mente lo dice, non ha filtri", la incalza Enrico Papi.