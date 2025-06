video suggerito

Pino Insegno torna alla comicità con Facci ridere, quando va in onda il nuovo show di Rai2 Pino Insegno è pronto a condurre uno show in prima serata. Il programma si chiama Facci Ridere e dal 29 giugno arriverà su Rai2. Ecco di cosa si tratta.

A cura di Ilaria Costabile

L'estate è quel periodo dell'anno in cui la TV presenta al pubblico una programmazione più scarna, ma non per questo priva di novità. Ed è così che dal 29 giugno su Rai2 arriva un nuovo show dal titolo Facci Ridere, condotto da Pino Insegno, già protagonista del pre-serale di Rai1 con Reazione a Catena.

Cos'è Facci Ridere, il nuovo programma di Pino Insegno

Un ritorno alle origini per l'attore e conduttore che, infatti, torna alla comicità, contesto a lui sicuramente congeniale, soprattutto se ad affiancarlo in questa nuova avventura televisiva c'è uno dei suoi amici e colleghi storici, ovvero Roberto Ciufoli, anche lui membro de La Premiata Ditta, collettivo che negli Anni Novanta-Duemila aveva ben intrattenuto il pubblico della tv generalista. Il format, che inizialmente doveva essere trasmesso su Rai1, andrà invece sulla seconda rete e si tratta di una gara in cui i concorrenti si sfideranno a colpi di gag, barzellette e imitazioni. I partecipanti saranno divisi in tre squadre che rappresentano il Nord, il Centro e il Sud Italia e avranno il compito di far ridere una giuria composta da alcuni vip.

Una stagione Tv aperta alla comicità

Una scommessa, quella della Rai, che rientra in un periodo in cui la comicità ha avuto una sostanziale rinascita, vista la proliferazione dei programmi il cui intento è quello di far ridere il pubblico. Dopo una stagione brillante di Stasera Tutto è Possibile, confermato anche per il prossimo anno con Stefano De Martino al timone, è arrivato il momento di nuove proposte che, si spera, possano allietare gli spettatori da casa e anche i vertici Rai che, ovviamente, non possono non tener conto dello share dei nuovi format proposti. D'altra parte, Pino Insegno avrebbe già dovuto condurre una prima serata, su Rai1, con lo show Il buono, il brutto e il cattivo che, però, è rimasto negli scantinati della Rai, in attesa di essere rispolverato, forse, in futuro.