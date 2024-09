video suggerito

Pietro Sermonti imita le espressioni di Andrea Giambruno e lo paragona a Stanis La Rochelle in Boris Ospite della trasmissione In Altre Parole è Pietro Sermont. Quando in studio viene mandato un filmato di Andrea Giambruno, l’attore non può fare a meno di notare la somiglianza con il suo Stanis La Rochelle in Boris. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Boris è quella serie cult a cui si devono citazioni entrate nel linguaggio di tutti i giorni, da "È coffee break, signori" al "Dai, dai, dai" e in cui i personaggi, con i loro modi di fare e le loro convinzioni, sono ormai parte integrante dell'immaginario comune. Tra questi c'è Stanis La Rochelle, la star vanitosa e presuntuosa (assolutamente certa che ‘i toscani abbiano devastato questo Paese‘) che sul set de Gli Occhi del Cuore è sempre pronto a far mostra delle sue discutibili doti seduttive. È proprio lui ad essere tirato in ballo nel corso della puntata di In Altre Parole del 14 settembre e ad essere paragonato da Pietro Sermonti (suo interprete in Boris) ad Andrea Giambruno.

Pietro Sermonti imita Andrea Giambruno

In Altre Parole è il programma condotto da Massimo Gramellini in onda su La7. Tra gli ospiti della puntata del 14 settembre, Serena Bortone, Federico Rampini e Pietro Sermonti. In studio viene trasmesso il frammento di un video in cui Andrea Giambruno, giornalista ed ex compagno di Giorgia Meloni, si mostra con un'espressione ammiccante. Immediata la reazione di Pietro Sermonti, che non può fare a meno di notare la somiglianza con il suo Stanis La Rochelle in Boris.

"Stanis faceva esattamente così"

Pietro Sermonti si abbandona ad una risata mentre guarda le immagini di Andrea Giambruno. "Mi fa ridere perché io ho fatto una cosa che si chiama Boris in cui c'è un personaggio che si chiama Stanis" commenta Sermonti. "Hai fatto una cosa? Ma se lo abbiamo visto tutti" lo interrompe Gramellini, riferendosi alla serie Boris. "Stanis faceva esattamente lo stesso" concordano il conduttore e l'attore. "Ma come è che fa?" chiede Serena Bortone, curiosa di rivedere le espressioni facciali. "È un po' articolato, occhio, bocca… lui allude" risponde Sermonti prima di lanciarsi nell'interpretazione di Stanis La Rochelle.