Piero Angela nell’ultimo messaggio: “A scuola professori noiosi, ho amato la scienza con il mio lavoro” Dal 14 ottobre su Rai3 ogni venerdì alle 15.00 andrà in onda Prepararsi al futuro, 16 puntate ideate e scritte da Piero Angela. Il suo ultimo messaggio tv apre a questa serie di speciali con un ricordo: “Ho fatto il liceo classico, non ho avuto professori che mi hanno fatto amare le materie scientifiche. L’ho capito dopo, con il mio lavoro di giornalista”.

Dal 14 ottobre su Rai3 ogni venerdì alle 15.00 Rai Cultura presenta Prepararsi al futuro, una serie di 16 puntate ideata e scritta da Piero Angela e dedicata alle nuove generazioni, cioè ai giovani che oggi frequentano le scuole italiane e che un giorno saranno i responsabili della società del futuro.

L'ultimo discorso tv di Piero Angela

Piero Angela ha deciso, nell’ultimo periodo della sua vita, di dedicarsi al cambiamento climatico e alla ricerca di nuove fonti di energia, ma anche al ruolo della scienza e della tecnologia nella società moderna. Lo spiega bene nell'ultimo messaggio tv che aprirà la serie di speciali in partenza domani pomeriggio. Un discorso condiviso oggi con parte della stampa italiana in una conferenza stampa dedicata alla sua memoria e alla sua eredità.

Di seguito, le parole del noto divulgatore, che ha lasciato un vuoto grande e che ora, come ha specificato l'Ad Carlo Fuortes, avrà come degno successore il figlio Alberto Angela.

Parleremo del ruolo fondamentale della scienza e della tecnologia nella società moderna. Una mia chiacchierata con voi, in cui cercherò di raccontare alcune cose che ho imparato in tutti questi anni. Questo è lo studio con gli arredi storici di Superquark, anche la squadra di inviati è la stessa, quella che mi ha accompagnato in tutti questi anni. E ci sarà una sorpresa, un cartone animato di Bruno Bozzetto che, in modo divertente ma pertinente, riprenderà i temi trattati. Io ho fatto il liceo classico tanti anni fa e la gran parte del programma era rivolta a studiare il passato. C’erano anche le materie scientifiche, ma forse sono stato sfortunato, non ho avuto dei professori che mi abbiano fatto amare la scienza: erano noiosi, pedanti, poco coinvolgenti. L'ho capito dopo, grazie al mio lavoro da giornalista, che mi ha aiutato a comprendere come alcune cose non mi fossero state insegnate, per esempio il metodo della scienza, le regole, l’etica, il piacere di scoprire, la filosofia della conoscenza. A quel punto ho iniziato a leggere libri, riviste e a realizzare programmi di scienza e tecnologia. Un lavoro a tempo pieno per imparare a pensare in modo nuovo. Se vi ho raccontato questa vicenda personale è perché mi sono chiesto quanto sarebbe stato importante per voi giovani avvicinarvi alla scienza e alla tecnologia, in un modo che è in costante cambiamento.

L'obiettivo dell'intero progetto Prepararsi al futuro

Obiettivo principale del progetto, infatti, è quello di inserire nei programmi scolastici degli ultimi tre anni delle medie superiori degli spunti per riflettere sull’importanza della cultura scientifica in una società moderna e specialmente in quella italiana e sulle sfide poste dalla globalizzazione e dal cambiamento climatico. Piero Angela ci lascia una visione profonda della società moderna partendo dalla considerazione che tutto quello che ci circonda è un complesso ecosistema “tecnologico” collegato da fili sotterranei allo sviluppo, alla ricerca, all’ambiente, all’economia e il suo funzionamento dipende da una cultura scientifica consapevole e diffusa, e dalla capacità di affrontare i problemi. Perché la tecnologia, se usata male, può generare gravi danni e addirittura provocare catastrofi. Secondo il grande divulgatore scientifico la scuola non può rinunciare al suo ruolo essenziale educativo anche in questo campo. È l'unica istituzione che può aiutare le nuove generazioni a capire il mondo nel quale dovranno vivere e formare quelle classi dirigenti che dovranno gestire in prima persona i cambiamenti e le sfide per rendere la nostra avventura sul pianeta Terra più sostenibile.

Tutti gli episodi di Prepararsi al Futuro

INTRODUZIONE

IL CLIMA

L’ENERGIA PULITA

EOLICO E SOLARE

EFFICIENZA ENERGETICA

L’IMPRONTA ECOLOGICA

LA NUOVA AGRICOLTURA

LA TRANSIZIONE ECONOMICA

IL METODO SCIENTIFICO

SCIENZA E TECNOLOGIA

LA MACCHINA DELLA RICCHEZZA

LA TRANSIZIONE DELLE AZIENDE E DEL LAVORO

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

DEBITO PUBBLICO E PRODUTTIVITA’

DEMOGRAFIA

EQUILIBRI E SQUILIBRI