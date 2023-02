Pierluigi Diaco attacca Fedez: “Il bacio a Rosa Chemical? Ma chi è? Pensasse a cantare” Il conduttore di BellaMà ha attaccato Fedez: “Ma chi è? Cosa rappresenta? Pensasse a cantare che gli viene pure bene”.

Due settimane dopo, il Festival di Sanremo continua a fare polemica. In particolare, è stato il bacio tra Fedez e Rosa Chemical sul palco del Teatro Ariston a destare scalpore. Il web si divide, ma anche il mondo dell'opinionismo dice la sua in maniera sfrenata. In questo scenario, lo stesso Fedez con Chiara Ferragni hanno preso una pausa dai social, chissà se in maniera calcolata o meno. Rosa Chemical, invece, è passato all'incasso cercando di capitalizzare il più possibile questo slancio di visibilità. Chi è che non ci sta, invece, è Pierluigi Diaco. L'inflessibile conduttore di BellaMà, che su Rai2 pochi giorni fa ha ripreso in diretta la concorrente ‘boomer' per aver detto una parolaccia, ha attaccato Fedez in una intervista che ha rilasciato a LaPresse.

Le parole di Pierluigi Diaco

Pierluigi Diaco ha risposto alle domande di LaPresse circa il caso sollevato da un esposto di Carlo Giovanardi: "Trovo umiliante e ridicolo vedere il mondo dell'informazione andare dietro alle volgari provocazioni di Fedez. Ma chi è? Cosa rappresenta? Cosa dice di tanto interessante da sollevare un dibattito pubblico?" Poi ha spiegato che la polemica sui diritti civili è strumentalizzata perché "gli omosessuali possono unirsi civilmente, tant'è che anche io sono unito al mio compagno".

Cantasse che gli viene pure bene: ha delle intuizioni felici. Per il resto più ridicolo di lui è un pezzo di Paese che gli regala attenzione e si misura con lui legittimando le sue puerili esternazioni. In Italia gli omosessuali si possono unire civilmente tant'è che io sono unito con il mio compagno. Che senso ha baciarsi in prima serata e inscenare un atto sessuale? Non è arte, quella è paraculaggine acuta che, come tutte le cose fatte in cattiva fede, si trasforma in gratuita volgarità.

Il siparietto tra Fedez e Cattelan

Curioso l'intervento di Pierluigi Diaco che arriva a pochi giorni da un siparietto televisivo tra Alessandro Cattelan e Fedez, dove viene citata proprio la reprimenda di Pierluigi Diaco dopo una parolaccia del rapper. L'ex veejay di Mtv nel suo late show di Rai2 ha subito fermato Fedez: "Chiedi scusa a Diaco, forza".