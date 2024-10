video suggerito

Perché Ilaria Clemente ha lasciato il GF, i coinquilini svelano: “Le è accaduta una cosa bella” Si rafforzano le indiscrezioni a proposito di una possibile gravidanza di Ilaria Clemente, motivo che l’avrebbe spinta a lasciare momentaneamente la Casa del Grande Fratello. Ad avvalorare la tesi della dolce attesa le frasi Cher alcuni coinquilini sia sono lasciati sfuggire. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si rafforzano le voci secondo le quali sarebbe una gravidanza il motivo che avrebbe spinto Ilaria Clemente a lasciare temporaneamente la Casa del Grande Fratello. Ad avvalorare la tesi di una dolce attesa in corso non solo le parole che la donna si era lasciata sfuggire qualche giorno fa, quando aveva fatto presente di avere un ritardo, ma anche quello che i suoi compagni di gioco si sono lasciati sfuggire nelle ultime ore a proposito dei motivi che l’avrebbero costretta ad abbandonare il gioco.

I coinquilini di Ilaria Clemente sui motivi dell’uscita dal Grande Fratello

Poche ore fa, Luca Calvani ha chiesto alle compagne di gioco Amanda Lecciso e MariaVittoria Minghetti se ci fossero novità a proposito di un eventuale rientro di Ilaria. “Non ci hanno detto più niente”, si è lamentato l’attore. A quel punto, Amanda ha risposto che la ragione che avrebbe indotto la compagna a lasciare la Casa sarebbe positiva: “Vabbè ma è una cosa bella alla fine, è molto bello”. Si diverso avviso MariaVittoria che ha reso nota una sua vecchia esperienza personale: “Dipende, per me non lo è stata, per lei forse sì. Dipende dalla persona, dipende dal momento, dipende da chi hai vicino. Per me non lo è stata una cosa bella, mi è successo tre anni fa e stavo insieme a…”.

Gli amici di Ilaria Clemente: “Sarà lei a svelare i motivi dell’uscita”

Poche ore fa, attraverso il profilo Instagram della gieffina, gli amici e i familiari hanno fatto sapere che Ilaria rientrerà nella Casa e sarà lei stessa a spiegare i motivi della sua improvvisa uscita. “Ci teniamo a ringraziare tutti per i messaggi ricevuti in queste ore”, si legge nel messaggio pubblicato tra le Instagram stories della giovane, “Ilaria sta bene e sarà lei eventualmente a spiegare la motivazione della sua momentanea uscita dalla Casa”. Il Grande Fratello, per comunicare l’uscita della gieffina, si era limitato a fare riferimento a una serie di non meglio precisate “ragioni personali”.