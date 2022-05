“Pausini vestita non tenendo conto della bilancia”, Monica Setta contesta le parole dell’ospite A Uno Mattina in Famiglia si stava commentando il look di Laura Pausini a Eurovision, quando la conduttrice al corretto il tiro davanti alle parole di Stefano Dominella per evitare polemiche e divagare. È quindi intervenuto Tiberio Timperi, contestando la collega: “Siamo qui per questo”.

A cura di Andrea Parrella

Momento di freddezza in diretta su Rai1 tra Monica Setta e Tiberio Timperi. I due conduttori di Uno Mattina in Famiglia, che non hanno mai negato la scarsa simpatia reciproca, si sono punzecchiati nel corso della puntata di domenica 15 maggio mentre si commentava la serata finale dell'Eurovision, andata in scena il giorno prima. Oggetto del dibattito erano i look di Laura Pausini per l'evento, molto commentati e, nel dettaglio, contestati dall'esperto di moda e design Stefano Dominella: “La Signora Pausini, grande cantante, grande showgirl, multilingue, era vestita non tenendo conto della bilancia, quindi i suoi look erano esagerati rispetto alla sua fisicità“.

L'intervento di Monica Setta

Monica Setta è quindi intervenuta per evitare polemiche sulla cantante, intravedendo a distanza la potenziale circolazione, e successiva polemica, della frase nemmeno troppo ambigua pronunciata da Dominella in merito alla fisicità di Pausini: “No, no, non sono d’accordo – lo ha interrotto Setta – Non solo perché stai dicendo una cosa di una donna e non si parla del peso delle donne, assolutamente“. “Non del peso – ha sottolineato Dominella – io parlo dello stile. Per indossare un abito di Versace di maglia elasticizzata devi essere Chanel (Terrero, ndr)".

A difesa di Dominella è intervenuta Concita Borrelli, cui ha dato parola proprio Timperi per alimentare il dibattito: “Non è una questione sessista, se permetti Monica. Però quando ci vestiamo, guardiamoci allo specchio. Lei indossava Valentino by Piccioli. Bisogna stare attenti ai colori, è un grande spettacolo, un grande palco". Quindi Borrelli ha chiuso così: "Ha trasformato Valentino in una sartoria romagnola“.

Timperi interviene e contesta Monica Setta

Parole che hanno indotto Monica Setta a riprovare a sgomberare il campo da polemiche e indirizzare il dibattito altrove: “Mi sembra che i colori fossero perfetti e io direi guardiamoci anche al cervello, più che al peso. (…) Fermiamoci, perché altrimenti divaghiamo troppo e noi dobbiamo seguire la scaletta“. Interruzione che ha infastidito Tiberio Timperi, con il conduttore che ci ha tenuto a fare una precisazione proprio in riferimento al divagare: “Eh beh, siamo qui per questo Monica, eh… Mica siamo all’Eurovision Song Contest“.“ Perentoria Setta ha chiuso lanciando un servizio proprio per cambiare tema: “Eh appunto, siamo a Uno Mattina in Famiglia“.

Monica Setta e Tiberio Timperi

La tensione tra i conduttori di Uno in Famiglia

"Rapporti mai sbocciati" tra i due, come aveva raccontato Monica Setta nel suo libro in merito ai rapporti col collega, che a sua volta aveva rimarcato non ci fosse esattamente un'amicizia. Tensione che forse Setta e Timperi, conduttori esperti, lasciano si autoalimenti per contribuire alla narrativa stessa del programma, con i due conduttori consapevoli di come l'acidità reciproca, se dosata, possa essere il sale della trasmissione, dando vita a momenti spezzetabili e impacchettabili per essere dati in pasto ai social e far parlare di Uno Mattina in Famiglia. Esattamente come accaduto per questo articolo.