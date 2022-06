La partita Italia-Germania conquista gli ascolti tv con oltre 5milioni e mezzo di spettatori A vincere gli ascolti tv di sabato 4 giugno è stata la partita di Uefa Nations League Italia-Germania, che ha conquistato 5.826.000 spettatori pari al 36.6% di share. Su Canale5, il film Paradiso Amaro ha totalizzato 1.832.000 spettatori pari al 12.8% di share.

A cura di Elisabetta Murina

Italia-Germania ha conquistato oltre 5milioni e mezzo di spettatori

L'Italia di Mancini, nella prima sfida della sfida della Nations League, ha pareggiato a Bologna contro la Germania. Il risultato della partita è stato 1-1 con goal di Pellegrini per gli Azzurri e Kimmich per la Germania. Il match è stato trasmesso in diretta su Rai1 in prima serata e ha conquistato gli ascolti tv di sabato 4 giugno con un totale di 5.826.000 spettatori pari al 36.6% di share. Non c'è stata competizione per il film trasmesso su Canale5, Paradiso Amaro con George Clooney, che infatti si è fermato "solo" a 1.832.000 spettatori pari al 12.8% di share.

Gli ascolti del 4 giugno delle altre reti generaliste

Su Rai2 Prigioniera di un Incubo è stato seguito da 803.000 spettatori pari al 5.2% di share, mentre su Italia 1 Richie Rich – Il più Ricco del Mondo hanno intrattenuto 703.000 spettatori pari al 4.6% di share. Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta ha raccolto davanti al video 784.000 spettatori pari ad uno share del 5.4%; su Rete4 Bomber ha totalizzato 840.000 spettatori con il 5.9% di share; su La7 Il Buongiorno del Mattino ha registrato 390.000 spettatori con uno share del 2.6% e su Tv8 La Cuoca del Presidente ha raccolto 226.000 spettatori con l’1.5% di share.