Paura a Tu sì que vales, brutta caduta di una coppia di gemelli del Vietnam: la reazione di Maria Una brutta caduta che ha spaventato la giuria per la coppia di gemelli dal Vietnam: “Avete fatto una grande esibizione, anche per questo” spiega Maria De Filippi.

Paura durante la quinta puntata di Tu sì que vales per i primi artisti in gara, che arrivano dal sud del Vietnam, i Phouc ahn Dong, gemelli di 20 anni. Saltando da un palo all'altro, anche per due metri d'altezza, coperti da un drago, hanno dovuto interrompere l'esibizione per una brutta caduta che ha spaventato la giuria, soprattutto Maria De Filippi. L'esibizione è stata interrotta, poi però i ragazzi hanno continuato a saltare sincronizzati per un'esibizione assolutamente favolosa che è stata applaudita da tutti: "Avete fatto una grande esibizione ed è la prima volta che vediamo qualcosa del genere" ha detto Maria De Filippi "e il piccolo incidente che avete avuto siete riusciti a superarlo in modo fantastico e penso che il piccolo incidente ha dato la consapevolezza di quanto fosse difficile l'esercizio che stavate facendo". I ragazzi incassano il sì di tutti i giudici e passano alla fase successiva di Tu sì que vales.

L'edizione 2022 di Tu sì que vales

Anche quest'anno, squadra che vince non si cambia. La conduzione di Tu sì que vales 2022 è sempre a cura di Belén Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. A fare da ‘bonus' c'è ancora Giulia Stabile, per il secondo anno consecutivo. La ballerina vincitrice di Amici è stata considerata come una vera e propria mascotte del programma. Confermatissima, come potrebbe essere diversamente, tutta la giuria del programma: ci sono sempre Gerry Scotti, Maria De Filippi, Teo Mammucari e Rudy Zerbi. La giuria "popolare" è rappresentata da Sabrina Ferilli sempre disturbata dal simpatico folletto, il piccolo Giovannino. Si ripetono anche quest'anno le gag sempre uguali tra lui e Sabrina Ferilli.

La nuova puntata di Tu Sì Que Vales

Tu sì que vales va in onda tutti i sabato, come stasera 15 ottobre, alle 21.25 su Canale 5. Si può guardare la puntata anche in streaming, attraverso la piattaforma Mediaset Infinity.