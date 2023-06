Paperissima Sprint dal 12 giugno, chi sono Marcia Thereza Araujo Barros e Valentina Corradi Da lunedì 12 giugno, alle ore 20:35 su Canale5, torna Paperissima Sprint. Alla conduzione, Vittorio Brumotti, la brasiliana Marcia Thereza Araujo Barros e la ligure Valentina Corradi.

A cura di Daniela Seclì

Con l'estate ormai alle porte, torna in tv anche Paperissima Sprint. La nuova edizione del programma di Antonio Ricci, andrà in onda a partire da lunedì 12 giugno. Alla conduzione, Vittorio Brumotti, giunto ormai al suo undicesimo anno al timone del programma. Con lui, due nuove conduttrici, la brasiliana Marcia Thereza Araujo Barros e la ligure Valentina Corradi. Ovviamente, non mancherà il Gabibbo. L'appuntamento è alle ore 20:35 su Canale5. Nella nuova edizione di Paperissima Sprint, non mancheranno le novità. Gli spettatori potranno assistere a filmati inediti che, come sempre, ritrarranno gaffe, papere, errori tv provenienti non solo dall'Italia ma anche dal mondo. Inoltre, a impreziosire questa nuova edizione, ci sarà il gruppo musicale pugliese della Rimbamband, con esilaranti siparietti.

Vittorio Brumotti presenta la nuova edizione

In un'intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni, Vittorio Brumotti si è detto pronto per questa nuova edizione di Paperissima Sprint. Poi, ha presentato le due coconduttrici, Marcia Thereza Araujo Barros che ha 24 anni, è nata in Brasile e vive in Italia da quando aveva 10 anni. E, poi, Valentina Corradi che ha 21 anni ed è campionessa di balli latino-americani:

Marcia e Valentina sono giovanissime e hanno sicuramente la freschezza. Con loro sarà una edizione "World Wide", ci sarà tutto il mondo, dal Brasile (Marcia) alla Liguria (Valentina), e se si pensa che i liguri emigravano in America tutto torna. Inoltre Valentina è una campionessa di balli latino-americani, che io amo, e per questo la guardo con profonda ammirazione. E poi c'è Marcia, che nonostante non sia una ballerina si sa muovere e "shakerare".

Le conduttrici Marcia Thereza Araujo Barros e Valentina Corradi

Marcia Thereza Araujo Barros e Valentina Corradi hanno raccontato a TV, Sorrisi e Canzoni il clima che si respira in studio. Hanno spiegato che Vittorio Brumotti fa loro molti scherzi. Valentina ha dichiarato: "A me ha legato il vestito alla sedia e poi mi ha fatto alzare". Marcia le ha fatto eco: "Mi ha legato i tacchi tra di loro mentre ero inginocchiata e parlavo con truccatrice e parrucchiera". Poi, hanno svelato cosa amano fare quando non sono a lavoro. Marcia ha raccontato: "Andare al cinema, giocare a bowling, mi piace l'avventura, stare con gli amici e la famiglia". E Valentina: "Mi ha divertito molto fare balli su TikTok con mia sorella, ha 27 anni ma sembriamo gemelle. Mi piace fare foto, visitare posti nuovi, oltre a ballare, che è la mia passione".