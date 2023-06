Ascolti TV 12 giugno: i dati Auditel degli speciali su Silvio Berlusconi trasmessi da Rai e Mediaset La programmazione di lunedì 12 giugno è andata incontro a importanti modifiche per fornire approfondimenti sulla notizia della morte di Silvio Berlusconi.

Il palinsesto televisivo di lunedì 12 giugno ha subito importanti variazioni. Quasi tutta la programmazione inizialmente prevista, è stata cancellata per lasciare spazio a speciali su Silvio Berlusconi e ripercorrerne la vicenda umana e politica. Il leader di Forza Italia è morto nella mattinata di lunedì 12 giugno. Era ricoverato all'Ospedale San Raffaele di Milano. Aveva 86 anni e soffriva di leucemia mielomonocitica cronica.

È morto Silvio Berlusconi, gli speciali Rai e Mediaset

A seguito della notizia della morte di Silvio Berlusconi, la programmazione televisiva Rai e Mediaset è profondamente cambiata. Su Canale5 era prevista la semifinale dell'Isola dei famosi 2023, ma il reality è stato sospeso per via del lutto che ha colpito Mediaset. Così, Canale5, Italia1 e Rete4 hanno rinunciato in blocco alla programmazione ufficiale e hanno lasciato spazio a uno speciale su Silvio Berlusconi, trasmesso a reti unificate. Anche Rai1 ha apportato delle modifiche al suo palinsesto. La programmazione prevedeva la messa in onda di una replica della serie tv Blanca con Maria Chiara Giannetta, Pierpaolo Spollon e Giuseppe Zeno. Al suo posto è andata in onda una puntata speciale di Porta a Porta con Bruno Vespa, intitolata Silvio Berlusconi – L’Uomo che ha Cambiato l’Italia. La7 ha voluto raccontare ai suoi spettatori, le mille sfaccettature della vita di Silvio Berlusconi. La rete ha proposto lo speciale del direttore del TgLa7 Enrico Mentana, intitolato I mille volti di Berlusconi, con materiali di repertorio, analisi e ricordi degli ospiti. I dati Auditel saranno disponibili dopo le ore 10:00 di martedì 13 giugno.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste

Come dicevamo, i riflettori di quasi tutte le reti generaliste si sono accesi su Silvio Berlusconi. Tuttavia, da parte della Rai, c'è stata anche qualche proposta che non rientrava nel perimetro del fatto del giorno. Rai2 ha trasmesso la serie televisiva C.S.I. Vegas. Rai3 ha lasciato spazio al programma Report.