Paolo Bonolis e Fiorello, l’esilarante video in cui prendono in giro DAZN e i suoi disservizi “Il collegamento è stato interroto”: Fiorello e Paolo Bonolis, in collegamento con Sky Sport 24, hanno ironizzato sui disservizi di DAZN che hanno fatto infuriare i tifosi.

A cura di Daniela Seclì

Nei giorni scorsi, i disservizi di DAZN hanno fatto infuriare i tifosi, che pur avendo pagato l'abbonamento alla piattaforma di streaming, non hanno avuto modo di assistere serenamente alle partite delle loro squadre del cuore. I problemi tecnici hanno causato un'ondata di polemiche, rendendo necessario anche l'intervento della Laga Serie A, che ha parlato di "danno irreparabile". Intanto, DAZN si è impegnata a rimborsare i clienti: “Provvederemo ad erogare un indennizzo a ciascun cliente interessato”. In questa cornice si inscrive l'esilarante siparietto di Paolo Bonolis e Fiorello, andato in onda nel corso di un collegamento con Sky Sport 24.

Paolo Bonolis e Fiorello, l'ironia sui disservizi di DAZN

Martedì 16 agosto, Paolo Bonolis e Fiorello sono intervenuti in collegamento nel programma di Sky Sport 24 "Campo aperto calciomercato". I due personaggi televisivi stavano giocando a tennis al Forte Village in Sardegna. È stato Paolo Bonolis a dare il via alla gag, dicendo a Fiorello: "Se fosse DAZN…". Fiorello non se l'è lasciato ripetere due volte e ha finto di bloccarsi davanti allo schermo. Paolo Bonolis lo ha seguito a ruota.

L'imbarazzo del conduttore Leo Di Bello

Il conduttore Leo Di Bello ha provato bonariamente a richiamarli all'ordine: "Fate i bravi, ragazzi. Fate i bravi, fate i bravi". Fiorello e Paolo Bonolis, tuttavia, hanno fatto orecchie da mercante e hanno continuato a fingere di bloccarsi, riprendendo poi a parlare velocemente e, infine, rallentando ancora una volta. Paolo Bonolis ha anche messo una mano davanti alla telecamera, dicendo con voce meccanica: "Il collegamento è stato interrotto". E hanno continuato così per tutta l'intervista, mentre Leo Di Bello tentava di arginarli: "No dai ragazzi". I due, poi, sono scoppiati a ridere e anche il conduttore, dallo studio, è apparso divertito.