Paola eliminata da Amici 25: “Per me è stato difficile il triplo, fino all’altro giorno vendevo spritz”

Paola è stata eliminata da Amici 2025 per decisione della sua insegnante Veronica Peparini. “Mi dispiace, per me è stato bellissimo e difficile il triplo. Fino all’altro giorno vendevo spritz, mi sono catapultata in qualcosa più grande di me”, ha detto la ballerina con gli occhi lucidi.

Paola è stata eliminata da Amici 2025. Come si è visto nel daytime del 12 gennaio, Veronica Peparini ha scelto di interrompere il percorso della ballerina nella scuola non ritenendola abbastanza pronta per continuare, soprattutto in vista del Serale sempre più vicino.

"Hai alcune lacune Paola", ha spiegato Peparini alla sua allieva al centro dello studio. La prof ha inizialmente cercato di spronarla ad andare avanti e a superare le difficoltà, ma con il passare del tempo si è resa conto di dover prendere una decisione difficile: "C'è un Serale e credimi è tanto tosta. Io mi sento in questo momento di dirti che il tuo percorso si ferma, non me la sento di portarti avanti". Con gli occhi lucidi per l'emozione, Paola ha ringraziato la sua insegnante e tutto il programma per la grande opportunità che le è stata data: "Mi dispiace, per me è stato bellissimo e difficile il triplo. Fino all'altro giorno vendevo spritz, mi sono catapultata in qualcosa più grande di me. Ho provato, evidentemente non abbastanza".

Il percorso di Paola ad Amici è iniziato più tardi rispetto a quello degli altri ballerini, dal momento che l'allieva è entrata nella scuola a fine novembre, vincendo una sfida contro Matilde. Poco dopo la sua eliminazione, è tornata sui social e ha pubblicato un lungo post di ringraziamento e ricordo della sua breve ma intensa permanenza: "Quest’esperienza mi ha portata a guardare in faccia la realtà, a dubitare di me ma solo per credere di più in quello che faccio e soprattutto perché lo faccio. Non nego che avrei potuto affrontarla in modo diverso ma mi piace pensare che altrimenti non sarei stata me stessa fino in fondo".

La ballerina ha poi lanciato un piccolo appello di incoraggiamento a tutti coloro che la seguono: "Invito tutti quelli che hanno un sogno a crederci ogni giorno di più e a non dubitare mai e poi mai delle proprie capacità. Io l’ho fatto e nemmeno un’esperienza del genere è riuscita a farmi aprire gli occhi in tempo".