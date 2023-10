Paola e Chiara: “Il successo ti castra, dopo anni sentivamo il bisogno di separarci” le due artiste si raccontano a Domenica In, parlando della temporanea separazione decisa alcuni anni fa: “Abbiamo sentito il bisogno di staccare per una crescita sia professionale che personale”.

Paola e Chiara si raccontano a Mara Venier. Le due artiste, tornate a fare coppia fissa con la loro partecipazione a Sanremo di quest'anno, in gara con la canzone Furore, sono state ospiti di Domenica In nella puntata del 15 novembre.

La carriera di Paola e Chiara

Un sodalizio rinnovato dopo alcuni anni di separazione che sono stati necessari a rigenerare una voglia di tornare a raccontarsi in musica che si era usurata dopo vent'anni di una carriera iniziata quando erano giovanissime. Successi, fama e un rapporto inevitabilmente segnato da questa andatura, anche in negativo, al punto da rendere necessario quello che è stato un distacco temporaneo e fisiologico, come le due hanno raccontato alla conduttrice:

Abbiamo avuto 17 anni di intensa attività, a volte lo si dimentica ma sono tanti. Questo mestiere è complicato, ti mette a dura prova Siamo diventate famose a 20 anni e dopo un po ‘ abbiamo sentito la necessità di staccare un po' per crescere a livello personale.

La scelta di separarsi

Un successo che è stato travolgente da subito e che è andato via via stabilizzandosi negli anni: "Non ci rendevamo conto di niente, eravamo felici di aver scritto un disco in autonomia e che qualcuno avesse creduto in noi", ha detto Paola parlando del loro successo giovanile, ricordando poi il discografico che le lancio, Roberto Rossi, purtroppo scomparso di recente: "Senza lui e a quella squadra oggi non saremmo qui. Il successo è fatto di tante persone che credono in qualcuno".

Un successo che, dopo anni, le ha fatte sentire costipate: "Il successo può diventare castrante, abbiamo sentito il bisogno di staccare per una crescita sia professionale che personale". Da qui il bisogno di una separazione: "A volte si sta insieme e la coppia diventa come una terza entità che sovrasta la personalità delle persone".