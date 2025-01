video suggerito

Pamela Petrarolo sull'uscita di Jessica dal GF: "Una stron*a, non si molla. Vicino agli uomini svalvola"

A cura di Elisabetta Murina

Jessica Morlacchi ha abbandonato il Grande Fratello nella puntata dell'8 gennaio. Dopo aver saputo il provvedimento preso nei suoi confronti, lo stesso che ha poi coinvolto Helena Prestes e Ilaria Galassi, la cantante ha preferito lasciare il reality. Pamela Petrarolo, rientrata invece in gioco dopo un abbandono momentaneo, ha commentato con alcuni inquilini la sua decisione. Ecco cosa ha detto.

Le parole di Pamela Petrarolo sull'uscita di Jessica Morlacchi

Chiacchierando in giardino con Tommaso Franchi e Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo ha commentato la decisione di Jessica Morlacchi di lasciare il GF. Sfogandosi, ha detto: "Jessica, se mi senti, sei proprio una str*nza. Hai mollato, non si molla". Secondo l'ex di Non è la Rai, una delle ‘colpe' è il fatto che la cantante si sia avvicinata agli uomini:

A lei si è intrippato il cervello, con gli uomini svalvola. Non doveva neanche guardarli, doveva viaggiare per se stessa e fare un percorso da sola. Perde la ragione, perché è una donna che ha bisogno di sentirsi amata, perché tutti noi abbiamo bisogno di sentirci amati. Lei probabilmente da tanto tempo cerca questa cosa. Non si vuole sentire sola, si vuole appoggiare a qualcuno, si vuole sentire importante.

Infine Petrarolo ha concluso sostenendo che Jessica sia "una donna buona", ma che è stata "scema a cadere nella trappola in cui poi si è ritrovata".

La decisione di Jessica di abbandonare il GF

Dopo le violenta lite con Helena Prestes, nella puntata dell'8 gennaio il Grande Fratello ha deciso di mandare in nomination d'ufficio la modella, Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi. Ma l'ex cantante dei Gazosa non ha accettato il provvedimento nei suoi confronti e ha deciso di lasciare il reality, spiegando:

Siamo su due livelli diversi. Io non ho risposto a Helena nella stessa modalità. A me non sta bene, decido di abbandonare. Le mani bisogna tenerle sempre in tasca. Non ci avrei messo nulla a rispondere allo stesso modo, ma io sono intelligente e centrata. Non voglio essere presa per il c**lo. Il pubblico è a favore di Helena perché non la conoscono e non vivono qua.