Pamela Petrarolo rientrerà al GF, l’annuncio a pochi giorni dal suo addio Dopo l’uscita improvvisa dal reality che la concorrente aveva annunciato a fine anno, farà il suo ritorno al Grande Fratello nella puntata di mercoledì 8 gennaio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Pamela Petratolo rientrerà al Grande Fratello. Dopo l'uscita improvvisa dal reality che la concorrente aveva annunciato a fine anno, farà il suo ritorno al Grande Fratello nella puntata di mercoledì 8 gennaio. A comunicarlo è stata proprio la produzione, con un messaggio inviato nella casa agli inquilini in cui, oltre al rinvio della puntata inizialmente prevista proprio per questa sera, si annunciava il ritorno di Petrarolo nelle prossime ore per riprendere parte al gioco.

Entusiastica la reazione dei concorrenti, evidentemente affezionatisi a Pamela Petrarolo nei primi tre mesi di programma. Lei è stata senza dubbio uno dei personaggi positivi di questa edizione fino a questo momento, collante tra le parti e capace di comunicare con la maggior parte dei concorrenti della casa. Il rientro di Petrarolo avviene a poche ore dalla pesante lite tra Jessica Morlacchi e Helena Prestes, con quest'ultima che è arrivata a scagliare un bollitore verso la cantante, per fortuna senza conseguenze.

Perché Pamela Petrarolo aveva abbandonato il GF Vip

Pamela Petrarolo aveva annunciato l'uscita dalla casa nei giorni scorsi, a causa di problemi di famiglia che la costringevano ad allontanarsi e abbandonare il gioco. Un annuncio anticipato dalle parole dello stesso Signorini: “Noi, famiglia del Grande Fratello, ti abbracciamo, ti siamo vicini in questo momento. Io, personalmente, ti volevo ringraziare per come hai saputo vivere l’esperienza del Grande Fratello. Sei stata veramente esemplare. Con il tuo entusiasmo, il tuo coinvolgimento, l’essere disponibile alla critica e al sorriso, sei stata davvero un’ottima concorrente”.

Le parole di Petrarolo: "Nella vita ci sono delle priorità"

Petrarolo, a sua volta, aveva risposto così: “Grazie Alfonso per questo meraviglioso viaggio, per questa grande opportunità che mi hai dato assieme a tutta la famiglia del Grande Fratello. Devo abbondare purtroppo la casa. Sono tre giorni, anche se non ve ne siete accorti, che ho dovuto combattere con questo dolore. Ho dovuto superare sperando che qualcosa potesse cambiare. Devo tornare dalle mie figlie, le mie figlie hanno bisogno di me. In assoluto vengono prima di tutto. Davanti ad un dolore grande, devo correre a casa, andare da tutta la mia famiglia, abbracciarla forte, combattere con loro questa cosa che, spero, finisca presto. Nella vita ci sono delle priorità e questa lo è”.