Pamela Petrarolo crolla al GF pensando al compagno Giovanni: “Abbiamo sofferto tanto” Pamela Petrarolo nella casa del Grande Fratello ha raccontato la sua storia d’amore con il compagno Giovanni. Confrontandosi con le sue inquiline, è entrata nei dettagli della loro relazione spiegando che, insieme, hanno sofferto molto: “Lui è stato bravo ad aspettarmi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Pamela Petrarolo nella casa del Grande Fratello si è lasciata andare ad un momento di commozione pensando al profondo amore che prova per il compagno Giovanni, arrivato nella sua vita dopo il matrimonio naufragato con Gianluca Pea. Raccontando alle sue inquiline del loro amore, non ha trattenuto le lacrime: "Lui mi ha salvata".

Le parole di Pamela Petrarolo

"Lo amo tantissimo, troppo. Noi abbiamo sofferto tanto, perché è stato un amore faticoso. Abbiamo sofferto per stare insieme". Pamela Petrarolo alle sue inquiline nella casa del Grande Fratello, Helena e Shaila, ha raccontato come è iniziata la storia d'amore con Gianluca: "Venivo da una separazione sofferta dal mio ex marito, noi all'inizio stavamo solo al telefono fino al momento in cui…Io avevo paura. Quando finisci un matrimonio, non credi più nell'amore. Poi ho pensato che se era varrivato nella mia vita, c'era un motivo". L'ex Non è la Rai ha spiegato che il compagno ha aspettato che lei fosse pronta per iniziare una relazione stabile e duratura:

Lui è stato bravo ad aspettarmi, ha avuto fede. Tanta fede. Ci siamo lasciati, ripresi, litigavamo. Poi abbiamo capito che ci amavamo. Lui mi ha salvata. Ha sofferto perché lo facevo tribolare. Non è stato facile gestire le bambine, la casa. Ho fatto fatica. In amore bisogna avere fede, se c'è amore nessuno può dividervi.

"Con lui ho percepito il mio porto sicuro", ha continuato. Dalla loro unione è nata Futura, terza figlia per la concorrente del reality. "Io sono una frana, quando litighiamo mi dice "Hai messo a posto il neurone?". E poi è nata Futura, che è uguale a lui", ha concluso.

Chi è Giovanni, il compagno di Pamela Petrarolo

Pamela Petrarolo è fidanzata con Giovanni Benevento, di 10 anni più giovane di lei, papà della figlia Futura nata nel 2020. Dell'uomo non si hanno informazioni, essendo lontano dal mondo dello spettacolo. Su Instagram dell'ex Non è la Rai sono presenti, però, molte foto di coppia: