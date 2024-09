video suggerito

La vita privata di Pamela Petrarolo: l’ex marito Gianluca, il compagno Giovanni e le tre figlie Pamela Petrarolo è felice oggi accanto al compagno Giovanni, padre di sua figlia Futura. Prima di incontrare lui, la showgirl è stata sposata con Gianluca Pea dalla quale ha avuto le figlie Angelica e Alice. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Pamela Petrarolo, una delle ex ragazze di Non è la Rai, è pronta a mettersi in gioco in una nuova avventura nella casa del Grande Fratello. Oggi è felicemente fidanzata con Giovanni Benevento, da cui ha avuto una bimba, Futura, nata nel 2020. Per l'uomo, il cui lavoro è sconosciuto, si è trattato della prima figlia, per la showgirl la terza. Prima di incontrare il compagno, è stata sposata con Gianluca Pea: il matrimonio è durato 7 anni e ha dato alla luce Alice e Angelica.

Il matrimonio con l’ex marito Gianluca Pea

Pamela Petrarolo ha conosciuto Gianluca Pea nel 1998 e tre anni dopo, nel 2001, convolarono a nozze. Lui, agente di viaggi, è un uomo lontano dal mondo dello spettacolo: per questo motivo nel corso della loro storia, durata fino al 2007, hanno sempre mantenuto massima privacy. Dalla loro unione sono nate Alice e Angelica.

L’amore per il compagno Giovanni

Pamela Petrarolo oggi è felicemente fidanzata con Giovanni Benevento, di 10 anni più giovane di lei, e dalla loro unione, quattro anni fa, è nata Futura. Pochi giorni fa su Instagram la showgirl ha condiviso un post sfogo contro gli haters nel quale, però, ha espresso il profondo amore che prova per la sua famiglia: "Qui c’è tutta la mia realizzazione e senza questo nient’altro per me avrebbe senso. Sono stata e sono una Donna molto fortunata. Ho sofferto e sono rinata, sono passata attraverso grandi sofferenze e le ho superate con l’amore delle persone a me care. Pensate il Signore mi ha donato tutto ciò ma c’è ancora qualcuno che mi rompe i co*lioni. Ecco, fatevene una ragione, io sto molto bene".

Le figlie di Pamela Petrarolo: Alice, Angelica e Futura

Pamela Petrarolo è mamma di Alice e Angelica, nate nel 2003 e nel 2016, e di Futura, nata nel 2020. Le mostra spesso sui social e nel 2018 raccontò che la secondogenita, Angelica, è nata con una "malformazione alla testa":

È nata con una malformazione congenita alla testa. Nessuno se n'era mai accorto. Poi il sesto senso materno mi ha fatto capire che c'era qualcosa che non andava e, da lì a poco, è stata operata d'urgenza. I medici mi hanno detto che è stato un miracolo, perché se non me ne fossi accorta avrebbe rischiato di morire nel sonno.