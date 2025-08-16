Palio di Siena del 16 agosto 2025 in diretta TV: orario, dove vederlo e le contrade in gara
Il Palio di Siena in onore della Madonna dell'Assunta si terrà sabato 16 agosto. Sarà possibile assistere all'evento in diretta TV. Basterà sintonizzarsi alle ore 16:45 su La7. La telecronaca è offerta da Pierluigi Pardo e Giovanni Mazzini. Sono dieci le contrade che si contenderanno la vittoria: Leocorno; Civetta; Valdimontone; Giraffa; Tartuca; Aquila; Drago; Pantera; Bruco; Onda. Vediamo tutti i dettagli, i fantini e i cavalli.
A che ora e dove vedere il Palio di Siena in TV sabato 16 agosto 2025
L'appuntamento con il Palio di Siena è sabato 16 agosto 2025. Sarà possibile assistere all'evento anche comodamente seduti sul divano di casa. A offrire la diretta sarà in esclusiva La7. Il collegamento da Piazza del Campo avrà inizio alle ore 16:45. La telecronaca sarà offerta da Pierluigi Pardo e Giovanni Mazzini. Sarà possibile assistere all'evento sia in diretta tv che in streaming collegandosi al sito di La7.
I nomi delle contrade che gareggiano al Palio di Siena 2025
Le dieci contrade che gareggiano al Palio di Siena sabato 16 agosto sono:
- Leocorno;
- Civetta;
- Valdimontone;
- Giraffa;
- Tartuca;
- Aquila;
- Drago;
- Pantera;
- Bruco;
- Onda.
Chi sono i fantini e gli accoppiamenti con i cavalli
Vediamo ora i fantini e i cavalli che gareggeranno per ciascuna contrada. I cavalli sono stati assegnati mercoledì 13 agosto nel Giorno della Tratta. In particolare, è avvenuta prima l'iscrizione dei cavalli ammessi e la formazione delle batterie. Poi, si è tenuta la riunione dei Capitani per la scelta dei dieci cavalli, che infine sono stati assegnati alle dieci contrade. Ecco l'elenco completo:
- Contrada Onda: cavallo Veranu, fantino Sebastiano Murtas detto Grandine;
- Contrada Valdimontone: cavallo Anda e Bola, fantino Giuseppe Zedde detto Gingillo;
- Contrada Aquila: cavallo Diosu de Campeda, fantino Andrea Sanna detto Virgola;
- Contrada Bruco: cavallo Diamante Grigio, fantino Carlo Sanna detto Brigante;
- Contrada Civetta: cavallo Benitos, fantino Jonatan Bartoletti detto Scompiglio;
- Contrada Pantera: cavallo Viso d'Angelo, fantino Dino Pes detto Velluto;
- Contrada Tartuca: cavallo Entu de P. Ulpu, fantino Antonio Siri detto Amsicora;
- Contrada Drago: cavallo Zenis, fantino Andrea Coghe detto Tempesta;
- Contrada Giraffa: cavallo Ungaros, fantino Elias Mannucci detto Turbine;
- Contrada Leocorno: cavallo Diodoro, fantino Giovanni Atzeni detto Tittia.
Il trofeo per il vincitore del palio del 16 agosto
La contrada che si aggiudicherà la vittoria otterrà il Drappellone. Quest'anno è realizzato da Francesco De Grandi, artista palermitano. Raffigura la Madonna Assunta rappresentata come una ragazza che si prepara per una festa. Sul petto porta una croce – ancora, simbolo del Giubileo. Inoltre sul Drappellone è dipinta una cavalcata e poi gli stemmi delle dieci contrade che partecipano al Palio di Siena.