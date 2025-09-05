Troupe Rai derubata ad Asti durante il Palio: auto distrutta e tutte le attrezzature portate via

Disavventura per la troupe Rai durante il Palio di Asti. Come racconta la Nuova Provincia, mentre stavano girando alcune immagini in città, l’auto dei giornalisti è stata distrutta e le attrezzature sono state rubate. Il fatto è accaduto nella notte del 4 settembre nella zona di Campo del Palio.

Disavventura per la troupe Rai durante il Palio di Asti. Come racconta la Nuova Provincia, mentre giornalisti e tecnici erano impegnati in città per l'evento, la loro auto è stata distrutta e le attrezzature sono state rubate. Il fatto è accaduto nella notte del 4 settembre nella zona di Campo del Palio.

Cosa è successo alla troupe Rai durante il Palio di Asti

Nella serata del 4 settembre, una troupe Rai si è recata ad Asti per effettuare alcune riprese vista del Palio di domenica 7 settembre. L'autore era stata parcheggiata nella zona di Campo del Palio ed era stata chiusa, con nessuna attrezzatura in vista. Al loro ritorno, intorno a mezzanotte, giornalisti e tecnici hanno trovato il vetro spaccato e le attrezzature sparite. I ladri sono riusciti ad aprire l'automobile sfondando il vetro e portando via tutto quello che c'era all'interno. Nel bagagliaio un bottino complessivo di migliaia di euro, che includeva microfoni, luci, attrezzature e anche effetti personali.

Non è il primo episodio di violenza ad Asti in vista del Palio

La troupe Rai non è stata l'unica vittima di violenza in vista del Palio di Asti, previsto domenica 7 settembre. Negli scorsi giorni, infatti, una ragazza è stata aggredita ed è finita in ospedale. Si trovava a bordo di un'automobile con un'altra ragazza ed è stata inseguita e speronata da un altro veicolo, guidato da un borgo rivale di San Secondo. Una di loro è scesa ed è stata colpita da un violento pugno, che le ha causato diverse fratture facciali.