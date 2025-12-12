Perché Ore 14 oggi non è andato in onda: il programma di Milo Infante saltato all’ultimo minuto

Ore 14 non è andato in onda su Rai 2: al posto del programma di Milo Infante è stato trasmesso un film. Nessuna comunicazione ufficiale, ma il motivo è legato allo sciopero generale indetto dalla CGIL.

La puntata di oggi di Ore 14 non è andata in onda. L'appuntamento delle 14 su Rai 2 con il programma di Milo Infante è saltato senza alcuna comunicazione preventiva. Al suo posto, i telespettatori hanno trovato un film. Nessuna anticipazione né dalla rete né dalla redazione del programma. La pagina ufficiale di Rai 2 non ha fornito spiegazioni agli spettatori che si sono ritrovati davanti a una programmazione improvvisamente modificata.

L'adesione allo sciopero della CGIL

Secondo quanto apprende Fanpage.it, dietro lo stop improvviso c'è lo sciopero generale indetto dalla CGIL per oggi, 12 dicembre 2025. L'adesione del personale Rai all'agitazione sindacale avrebbe impedito la regolare produzione e messa in onda della puntata. La conferma dell'adesione allo sciopero da parte dei lavoratori coinvolti nella realizzazione di Ore 14 spiega quindi l'assenza del programma dal palinsesto. Non è la prima volta che le agitazioni sindacali impattano sulla programmazione della tv pubblica, ma resta insolita la totale mancanza di avvisi preventivi agli spettatori.

Le conseguenze sulla programmazione

La sostituzione dell'ultimo minuto con un film dimostra come la Rai sia stata costretta a riorganizzare il palinsesto in tempi strettissimi. È stata l'unica conseguenza sulla programmazione perché, subito dopo il film, è andato in onda regolarmente il programma condotto da Pierluigi Diaco, Bella mà. Nessun annuncio, però, è stato dato dai social del programma Ore 14, né dai suoi protagonisti come Milo Infante.

L'unica ad aver ‘interagito' in qualche modo è stata Monica Leofreddi, presenza fissa del programma. La giornalista e conduttrice aveva pubblicato storie questa mattina per celebrare i risultati d'ascolto di Ore 14 e Ore 14 Sera, ma non c'è stato nessun tipo di accenno a possibili problemi di messa in onda o a cambiamenti di palinsesto.