Opi ultimo in classifica ad Amici, Anna Pettinelli: “Prenderò provvedimenti”, interviene Maria De Filippi

Il cantante Opi è arrivato ultimo in classifica anche nella puntata di Amici di oggi, domenica 9 novembre, e Anna Pettinelli ha annunciato che prenderà provvedimenti. L'allievo è finito in sfida e la sua insegnante, dopo averlo difeso dai ripetuti richiami di Rudy Zerbi, non ha escluso la possibilità di eliminarlo. Maria De Filippi, allora, si è così rivolta all'insegnante: "Da un mese lo difendi, ora perché parli di eliminazione?".

Il commento di Opi: "So che c'è un divario con gli altri, ma ho altri punti di forza"

Anna Pettinelli nella puntata del pomeridiano di Amici di oggi ha commentato l'esibizione di Opi, piazzatosi ultimo in classifica. "Ha un potenziale inespresso. C'è un divario di tecnica che speravo potesse essere colmato. Vedo che non ce la fa. Vederlo ultimo fa più male a me che a te" ha dichiarato l'insegnante, rivolgendosi a Rudy Zerbi. "Eliminarlo? Lo faccio con i miei tempi, non sei tu il suo giudice. Lui non è un disastro". L'allievo ha preso parola per commentare la sua situazione: "Se sono lì, è giusto così. Me lo sentivo anche io. So anche io che c'è un divario ogni volta che facciamo le prove. Io ho altri punti di forza, quando scendo (sul palco, ndr) do il cuore. Io continuerò a lavorare". "Ci sono cose incontrovertibili. Sto male fisicamente per te" ha aggiunto Anna Pettinelli. Allora, Maria De Filippi si è rivolta al giovane allievo: "A me sembra che tu non abbia capito, che ha detto Anna?". "Ha detto che vuole prendere provvedimenti. Se vuole mandarmi a casa, scelta sua. Non posso farci niente", le parole del cantante.

Cosa ha detto Maria De Filippi ad Anna Pettinelli

La conduttrice, durante il confronto, si è poi rivolta ad Anna Pettinelli, chiedendole perché abbia improvvisamente cambiato idea sul suo allievo, dopo averlo a lungo difeso dalle critiche di Rudy Zerbi. Così le ha detto: "Da un mese lo difendi, ora perché parli di eliminazione?". L'insegnane, allora, ha replicato: "Non ho detto che lo faccio fuori, ma ci devo pensare. Prenderò provvedimenti".