Oltre 4 milioni per Amici: il talent di Maria De Filippi continua a conquistare gli ascolti Amici di Maria De Filippi conquista il sabato sera degli ascolti con oltre 4 milioni di spettatori.

A cura di Redazione Spettacolo

Amici continua a dominare il sabato sera degli ascolti televisivi e anche questa settimana tiene a distanza i concorrenti, in particolare Ulisse – Il Piacere della Scoperta, il programma che Alberto Angela conduce su Rai1. Il programma di Maria De Filippi, talent che ormai è nella storia della tv italiana, continua a non perdere colpi e a conquistare milioni di spettatori ogni settimana, confermando come il serale continui a funzionare nonostante gli anni passino.

Con ospiti Nino Frassica e i Follya, ovvero l'ennesima rinascita dei Dear Jack, che proprio in questa scuola trovarono la popolarità, il serale ha visto l'eliminazione della ballerina Carola Puddu e un totale di 4.082.000 di spettatori pari al 26% di share, mentre Amici Buonanotte ha chiuso con 1.739.000 spettatori e il 24.2%. Un risultato che mantiene le aspettative anche se leggermente inferiore a quello della settimana scorsa. Su Rai 1 non può molto Alberto Angela, il quale, comunque, finendo un'ora prima, tiene davanti alla tv 2.419.000 spettatori pari al 13.8% di share.

Il resto della programmazione televisiva ha visto dividersi il panel di spettatoci con "Risorto" su Rai 2 che ha totalizzato circa 910.000 spettatori pari al 4.6% di share, mentre su Italia 1 "Freedom presenta: Misteri Insondabili 2" è stato seguito da 605.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 "Che ci faccio qui – Nelle tue Mani" di Domenico Iannaccone ha tenuto davanti al video 716.000 spettatori pari ad uno share del 3.7%, su Rete4 Il Re dei Re è stato seguito da una media di 733.000 spettatori con il 4.7% di share. Su La7 "Gandhi" ha chiuso con 369.000 spettatori con uno share del 2.3%, su Tv8 Il Codice da Vinci ha raccolto circa 303.000 spettatori con l’1.8%. Su Nove, infine, Beverly Hills Cop II – Un piedipiatti a Beverly Hills 2 ha totalizzato 320.000 spettatori e l’1.7% di share.