"Non ti serve capire, tanto fai la cubista": la battuta di Tommaso che ha offeso Chiara Cainelli al GF Una battuta di Tommaso Franchi ha profondamente offeso Chiara Cainelli al Grande Fratello. "Non devi capire, tanto fai la cubista", le ha detto il toscano, facendo riferimento alla sua professione e al pregiudizio a essa connesso. Parole che hanno disturbato la coinquilina.

A cura di Stefania Rocco

Una battuta di Tommaso Franchi ha profondamente offeso Chiara Cainelli, nuova concorrente del Grande Fratello. La giovane, campionessa di scacchi ed ex corteggiatrice a Uomini e Donne, prima di entrare nella Casa aveva raccontato di lavorare al mercato insieme alla madre e di arrotondare lavorando come cubista. Proprio al lavoro di ragazza immagine, Tommaso ha fatto riferimento quando si è lasciato sfuggire la frase che ha mortificato la coinquilina. Nel corso di una chiacchierata insieme agli altri, Chiara aveva fatto presente di non avere capito il discorso. “Ma tu non devi capire, tanto fai la cubista”, aveva ribattuto Tommaso, cavalcando un fastidioso stereotipo.

Chiara Cainelli: “Non mi vergogno di fare la cubista”

Raccontando l’episodio ai coinquilini, Chiara si è detta dispiaciuta per le parole di Tommaso: “Stavano parlando di sudore e io ho detto ‘raga, non ho capito’. Lui ha risposto ‘Ma tu non devi capire, tanto fai la cubista’. Ho pensato che gli fosse uscita male e lui stesso mi ha detto ‘era brutta, sono cattivo quando faccio una battuta’. Io non mi vergogno del mio lavoro, è una cosa che mi dà da mangiare, che mi fa arrotondare. Quindi non mi tocca”.

Il chiarimento tra Chiara Cainelli e Tommaso Franchi

Poco più tardi, Chiara e Tommaso hanno provato a chiarirsi. “Ci sono rimasta male, non mi piace quel tipo di confidenza”, ha puntualizzato la giovane, invitando il coinquilino a non tornare in futuro solo stesso discorso, “Se proprio pensi questo di me, basta dirmi che mi trovi un po’ scema. Preferirei, invece che tirare fuori il discorso del lavoro”. Quando Tommaso si è difeso, spiegando di avere provato a sdrammatizzare., la giovane ha mantenuto il punto, correggendolo ancora una volta: “È il mio lavoro, non c’è nulla da sdrammatizzare. Sono orgogliosa di tutto quello che faccio”.