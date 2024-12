Chi è Chiara Cainelli, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne al Grande Fratello

Chiara Cainelli è una delle new entry del Grande Fratello. La nuova concorrente ha 25 anni, è originaria di Trento e in passato ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice di Carlo Pietropoli.