Mondiali 2006 – Destino Azzurro, Sky racconta l’impresa azzurra del 2006 Dal 5 novembre al via la docu-serie in quattro puntate targata Sky che racconta l’impresa azzurra del 2006, alla vigilia della partenza dei mondiali in Qatar.

A cura di Andrea Parrella

I mondiali di calcio in Qatar 2022 sono ormai alle porte, con l'inizio il prossimo 20 novembre. Anche Sky si gioca la sua carta per cogliere il trend, in vista della lunga pausa di quasi due mesi durante la quale mancheranno i principali eventi calcistici legati all'emittente. E ovviamente lo fa con un pezzo da novanta come i Mondiali del 2006, con la vittoria dell'Italia e una narrazione, quella di Sky, che ebbe al tempo un ruolo dominante, grazie alle telecronache di Fabio Caressa e Beppe Bergomi e la copertura a tappeto di quel primo mondiale i cui diritti furono acquisiti da Sky.

Dal novembre andrà in onda Mondiali 2006 – Destino Azzurro, docu-serie in quattro puntate diretta da Luca Severi e da un’idea di Alessandro Mamoli con la consulenza sportiva di Paolo Condò.- Prodotta da Wildside, e Sky, racconterà il cammino della squadra guidata da Marcello Lippi, che il 9 luglio 2006 portò a casa il quarto mondiale della storia. La serie andrà in onda in esclusiva su Sky Documentaries dal 5 novembre alle 17.15 e alle 21.15, in streaming solo su NOW e disponibile anche on demand. La docu-serie sarà in onda anche su Sky Sport Uno da lunedì 7 a giovedì 10 novembre alle 23.00.

Gli spettatori assisteranno quindi alla ricostruzione della storia di quel magico mese, tra giugno e luglio del 2006, attraverso la viva voce del Commissario tecnico Marcello Lippi e dei giocatori che hanno compiuto quell’impresa, e di giornalisti e calciatori internazionali.

Tanti gli ospiti che prenderanno parte al racconto di Sky, tra i quali emergono, i nomi di grandi protagonisti del calcio italiano e mondiale come: Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, Pierluigi Collina, Paolo Condò, Alessandro Del Piero, William Gallas, Gennaro Gattuso, Fabio Grosso, Jurgen Klinsmann, Marcello Lippi, Gabriele Marcotti, Marco Materazzi, John Terry e Luca Toni.