Mirko Brunetti non vorrebbe fosse Perla a vincere il GF: "Spero vinca Beatrice Luzzi, se lo merita" A sorpresa, Mirko Brunetti dichiara che vorrebbe fosse Beatrice Luzzi a vincere il Grande Fratello e non la ex fidanzata Perla Vatiero. "Se lo merita", ha dichiarato l'ex concorrente del reality.

A cura di Stefania Rocco

Mirko Brunetti dichiara a sorpresa che vorrebbe fosse Beatrice Luzzi a vincere il Grande Fratello e non la ex fidanzata Perla Vatiero. Ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini, Mirko ha dovuto abbandonare la Casa per effetto del televoto dopo che entrambe le donne con le quali è stato sentimentalmente coinvolto di recente – Perla e Greta Rossetti – erano entrate nella Casa per ricreare il triangolo già diventato popolare a Temptation Island. Proprio l’incapacità di Brunetti di prendere una posizione ha spinto il pubblico del reality a votare per la sua uscita, circostanza che lo ha ferito impedendogli di andare avanti nel suo percorso nella Casa. Forse è per questo che, interrogato a proposito di chi desidera vinca il GF, sui social Mirko non ha fatto il nome di nessuna delle sue ex:

Chi vorrei che vincesse? Beatrice perché se lo merita. È una donna intelligente e forte, importantissima per il gruppo. Quindi credo vinca lei, anche se se la gioca con Vittorio e Perla.

Perché Mirko Brunetti è stato eliminato al GF

Mirko ha dovuto abbandonare la Casa di Cinecittà per effetto del televoto che lo ha visto soccombere in una nomination di gruppo insieme a Sara Ricci, Perla Vatiero e Anita Olivieri. Ad avere la peggio è stato proprio l’ex protagonista di Temptation Island, “punito” dai fan perché ritenuto colpevole di avere illuso la ex compagna Perla, spingendola a credere in un ritorno di fiamma, per poi chiarire di non provare più alcun sentimento romantico per lei.

Mirko Brunetti rientrato nella Casa per lasciare anche Greta Rossetti

A distanza di qualche settimana dalla sua uscita dal gioco, Mirko è tornato nella Casa di Cinecittà per interrompere definitivamente anche il rapporto con Greta Rossetti. Ha ammesso di non essere più innamorato di lei e di considerarla troppo lontana perché la loro storia possa funzionare una volta che entrambe saranno lontani dalle telecamere.