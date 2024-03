Michelle Hunziker a Verissimo: centri antiviolenza chiedono urgente rettifica a Mediaset, arrivano le scuse Michelle Hunziker si è scusata in una nota, esprimendo “massimo rispetto e apprezzamento nei confronti di tutti i centri che aiutano le donne”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Michelle Hunziker, ospite della puntata di Verissimo trasmessa domenica 3 marzo, ha parlato di Doppia Difesa, la fondazione creata con Giulia Bongiorno. Una frase pronunciata dalla conduttrice ha causato la reazione dei centri antiviolenza che hanno chiesto le scuse e una rettifica da parte di Mediaset. Ma andiamo con ordine.

Cosa ha detto Michelle Hunziker sui centri antiviolenza

Michelle Hunziker, nel corso dell'intervista rilasciata a Silvia Toffanin, ha dichiarato: "Con Doppia Difesa non ci siamo fermati neanche durante il Covid, quando tutti i centri antiviolenza giustamente erano fermi", questa è la frase che ha causato la reazione di D.I.Re, Donne in Rete Contro la Violenza. La conduttrice, che da mercoledì rivedremo al timone di Michelle Impossible, ha continuato:

Noi ci siamo adoperate per aiutare a livello psicologico le donne in difficoltà che erano tra le quattro mura, chiuse con i loro carnefici nelle case, non sapendo veramente che cosa fare. Noi non siamo mai spariti, abbiamo cercato di aiutare. Questo è il mio progetto di vita. Doppia Difesa non è un gioco.

La replica dei centri antiviolenza

Con un comunicato, il D.I.Re ha espresso "sconcerto" per le frasi pronunciate da Michelle Hunziker: "‘Non ci siamo fermate neanche durante il Covid, quando tutti i centri antiviolenza giustamente erano fermi', ha detto la showgirl. Si tratta di un’affermazione erronea, dal momento che tutti i centri antiviolenza della rete D.i.Re sono rimasti aperti e non hanno mai interrotto l’attività durante tutta la pandemia". Il comunicato precisa come i centri antiviolenza si siano adoperati per raggiungere le donne vittime di violenza negli ospedali o nelle stazioni dei carabinieri per offrire sostegno e, quando necessaria, ospitalità. Oltre a mettere in atto numerose iniziative per non fare mai mancare supporto alle vittime. Le affermazioni di Michelle Hunziker sono state definite "frutto di un’imperdonabile disinformazione". Quindi la richiesta di una urgente rettifica a Mediaset:

Alla luce della palese infondatezza delle dichiarazioni ascoltate ieri sera a Verissimo, la Rete D.i.Re chiede a Mediaset di rettificare con urgenza quanto riferito da Hunziker, al fine di non disconoscere l’enorme lavoro svolto ininterrottamente dalle operatrici dei centri antiviolenza nella difficile fase di emergenza sanitaria.

Le scuse di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ha fatto alcune precisazioni circa le sue dichiarazioni e si è scusata in una nota diffusa da Ansa:

Con riferimento all'intervista rilasciata domenica 3 marzo nel corso della trasmissione Verissimo, Michelle Hunziker voleva semplicemente fare riferimento all'estrema difficoltà di continuare a prestare aiuto alle donne vittime di violenza e di continuare a essere per loro un punto di riferimento durante la pandemia. Si scusa pertanto per aver erroneamente usato l'aggettivo "tutti" riguardo ai centri antiviolenza e ha il massimo rispetto e apprezzamento nei confronti di tutti i centri che aiutano le donne.