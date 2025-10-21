Michele non parteciperà alla prossima puntata di Amici, cosa ha deciso la prof Cuccarini dopo la lite

Lorella Cuccarini ha deciso di sospendere la maglia a Michele, dopo la discussione avuta negli scorsi giorni. Il cantante si è lamentato delle assegnazioni della prof con parole non carine nei suoi confronti. Per questo non sarà presente nel pomeridiano del 26 ottobre.

Michele non sarà presente nella prossima puntata di Amici 2025-2026, in onda domenica 26 ottobre. La sua prof Lorella Cuccarini ha deciso di sospendergli la maglia dopo un confronto avuto negli scorsi giorni. Il cantante le ha mancato di rispetto e l'insegnante ha reagito con questo provvedimento.

La discussione tra Lorella Cuccarini e Michele

Dopo l'ultima puntata del pomeridiano, tornato in casetta, Michele si è sfogato con i compagni perché non si sente rappresentato dai brani scelti dalla sua prof: "Continuo a fare puntate e non avere una identità.Vado sempre a non sapere chi ca**o sono. Ho detto di no ad Anna Pettinelli, ma che ca**o di scelta ho fatto'".

Dopo aver sentito le sue parole, la prof Lorella Cuccarini lo ha convocato in studio. "Questo comportamento per me è inaccettabile, perché l'educazione prima di tutto", spiega la prof al cantante. E poi precisa: "Se mi devi dire una cosa, o lo fai in diretta o ne parliamo dopo. Se vuoi provare altre esperienze, la porta è quella". Per Cuccarini il problema è la presuntuosità di Michele: "Sei presuntuoso, guardi la classifica, ti vedi al primo posto e pensi di essere arrivato. Non sei arrivato a niente". "Voglio che la fiducia che mi è stata data venga retribuita. Sono stato insicuro", ha risposto il cantante.

Lorella Cuccarini sospende la maglia a Michele

Dopo la discussione, Lorella Cuccarini ha preso una importante decisione sul futuro di Michele, scegliendo di non farlo partecipare alla prossima puntata del pomeridiano e di sospendergli la maglia. La comunicazione con una lettera, letta dal cantante nel daytime del 21 ottobre: "Un atteggiamento come quello che hai avuto non può essere ignorato e accettato all'interno della scuola. L'arroganza non porta da nessuna parte, il talento da sola non basta, serve disciplina e umiltà". Poi ha spiegato: "Impegno, rispetto e sopratutto fiducia è quello che chiedo ai miei allievi. Non parteciperai alla prossima puntata".