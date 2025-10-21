Michele non parteciperà alla prossima puntata di Amici, cosa ha deciso la prof Cuccarini dopo la lite
Michele non sarà presente nella prossima puntata di Amici 2025-2026, in onda domenica 26 ottobre. La sua prof Lorella Cuccarini ha deciso di sospendergli la maglia dopo un confronto avuto negli scorsi giorni. Il cantante le ha mancato di rispetto e l'insegnante ha reagito con questo provvedimento.
La discussione tra Lorella Cuccarini e Michele
Dopo l'ultima puntata del pomeridiano, tornato in casetta, Michele si è sfogato con i compagni perché non si sente rappresentato dai brani scelti dalla sua prof: "Continuo a fare puntate e non avere una identità.Vado sempre a non sapere chi ca**o sono. Ho detto di no ad Anna Pettinelli, ma che ca**o di scelta ho fatto'".
Dopo aver sentito le sue parole, la prof Lorella Cuccarini lo ha convocato in studio. "Questo comportamento per me è inaccettabile, perché l'educazione prima di tutto", spiega la prof al cantante. E poi precisa: "Se mi devi dire una cosa, o lo fai in diretta o ne parliamo dopo. Se vuoi provare altre esperienze, la porta è quella". Per Cuccarini il problema è la presuntuosità di Michele: "Sei presuntuoso, guardi la classifica, ti vedi al primo posto e pensi di essere arrivato. Non sei arrivato a niente". "Voglio che la fiducia che mi è stata data venga retribuita. Sono stato insicuro", ha risposto il cantante.
Lorella Cuccarini sospende la maglia a Michele
Dopo la discussione, Lorella Cuccarini ha preso una importante decisione sul futuro di Michele, scegliendo di non farlo partecipare alla prossima puntata del pomeridiano e di sospendergli la maglia. La comunicazione con una lettera, letta dal cantante nel daytime del 21 ottobre: "Un atteggiamento come quello che hai avuto non può essere ignorato e accettato all'interno della scuola. L'arroganza non porta da nessuna parte, il talento da sola non basta, serve disciplina e umiltà". Poi ha spiegato: "Impegno, rispetto e sopratutto fiducia è quello che chiedo ai miei allievi. Non parteciperai alla prossima puntata".