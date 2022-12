Mattia si sfoga dopo la rottura con Maddalena ad Amici 22: “Mi fa star male, non me lo aspettavo” Nella scuola di Amici 22, Mattia Zenzola si è sfogato dopo la fine della storia con Maddalena Svevi. Il ballerino prova ancora dei sentimenti per lei, ma sta cercando di farsene una ragione: “Sa quello che provo, non me lo aspettavo così. Devo andare avanti e farmene una ragione”.

La storia tra Maddalena Svevi e Mattia Zenzola ad Amici 22 è ormai arrivata al capolinea. La ballerina ha deciso di prendere le distanze dal compagno per concentrarsi sul suo percorso all'interno della scuola. Una decisione che ha fatto soffrire il ballerino, il quale è scoppiato a piangere ed è stato preso da un momento di sconforto a qualche settimana di distanza da quanto accaduto.

La sofferenza di Mattia per Maddalena

Mattia sta soffrendo per la fine della storia con Maddalena, per la quale nutre ancora dei sentimenti e fatica a credere che tra loro non ci sia speranza per un ritorno di fiamma. Il ballerino si è lasciato andare a un lungo sfogo parlando con gli altri ragazzi:

Lei lo sa quello che provo, glielo ho detto tantissime volte, anzi mi sa che lo sa meglio di me. Non me l'aspettavo così, ero consapevole che c'erano spesso incomprensioni ma non pensavo che si andasse a chiudere la cosa. Io penso che se uno vuole pensare alla danza può farlo anche avendo una persona al suo fianco durante questo percorso. Io sto andando avanti, devo farmene una ragione. É normale che i primi giorni è difficile, perché c'era davvero qualcosa di importante. É strano e mi fa star male. Ha detto che non prova più le cose che provava prima. Non può finire tutto così, come se non ci fosse stato nulla.

La rottura tra Maddalena Svevi e Mattia

È stata Maddalena a prendere le distanze da Mattia, spiegandogli che in questo momento del suo percorso nella scuola di Amici, sente di voler andare avanti da sola e che, magari, la loro conoscenza potrebbe ricominciare una volta che saranno usciti dal talent:

Sento che c’è qualcosa di strano, che si è rotto. Cose che mi fanno capire che qualcosa non sta più andando bene fra noi. Voglio capirmi un po’ da sola, stare da sola e senza nessun tipo di influenza sentimentale. Questo perché sento che in questo percorso qua dentro siamo arrivati ad un certo punto. Probabilmente siamo troppo piccoli. Devo avere la concentrazione per quello che ci sarà adesso. Io sono interessata alla persona che sei, vorrei scoprirti fuori da qui. Forse non riusciamo a gestire qualcosa che probabilmente è più grande di noi.

Mattia però non è riuscita a trattenere le lacrime e si è rifugiato nella sua stanza da letto: "Scusami, lo sapevo che saremmo arrivati a questo. E io che pensavo già al Natale con te", Maddalena lo segue: "No Matti, ti prego, mi sento una m**a".