Masterchef, Antonio: “Non mi sento inferiore a Eleonora. Lavorare con i giudici? Qualcosa è nell’aria” Antonio Mazzola è stato uno dei finalisti di Masterchef 13. Il 28enne siciliano, ad un passo dalla vittoria, ha raccontato di volersi dedicare alla cucina e ha rivelato: “Se avessi vinto sarei tornato in Sicilia”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Si è conclusa la tredicesima edizione di Masterchef Italia con la vittoria di Eleonora Riso. L'aspirante chef toscana ha conquistato il palato dei giudici durante l'ultima puntata del cooking show di Sky, battendo così Antonio Mazzola e Michela Guarnieri. Intervistato dopo l'esito dell'ultima sfida, il 28enne siciliano ha raccontato di aver mostrato la sua idea di cucina e di poter, un giorno, tornare in Sicilia.

Antonio Mazzola dopo la vittoria di Eleonora Riso

Antonio Mazzola ce l'ha messa tutta ed è arrivato in finale, piatto dopo piatto è riuscito ad impressionare i giudici, dimostrando di avere talento e anche una certa grinta. La vittoria, però, non è arrivata ma questo non rappresenta un vero problema:

Non mi sento inferiore a Eleonora, ognuno di noi ha portato la sua idea di cucina. Non so cosa abbiano valutato gli chef per ritenere il suo migliore, ma non sono io a decidere. Lei merita tutto, è bravissima e le auguro il meglio.

Il sogno di tornare in Sicilia

Il suo sogno, però, è quello di poter tornare nella sua terra, la Sicilia e se avesse vinto avrebbe lasciato, in un batter d'occhio, la Germania: "Ho lasciato il lavoro e ora punto sulla cucina. Se avessi vinto sarei tornato subito a casa in Sicilia, ma resta quello il mio obiettivo". Oltre al montepremi da 100mila euro, quest'anno la vincitrice ha vinto anche un corso di cucina, un'opportunità che Antonio commenta: "La cucina? Il modo migliore per imparare è lavorare ed è quello che farò Il corso che Eleonora ha vinto? Costa 2mila euro".

Il lavoro con uno dei giudici di Masterchef

Antonio, poi, si lascia andare anche ad un commento: "Lavorerei con ognuno dei tre giudici". E aggiunge quello che ha tutta l'aria di essere uno spoiler:

Qualcosa nell'aria c'è, ma finché non si concretizza preferisco non parlare», spiega, facendo intendere che è in contatto con almeno uno dei tre chef di Masterchef. Devo valutare tante cose, perché siamo in tre a doverci spostare. Vedremo cosa succederà.