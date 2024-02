Niccolò Califano fa il tifo per Eleonora Riso alla finale di MasterChef 13: “Vorrei abbracciarti” Niccolò Califano a poche ore dalla finale di MasterChef 13 ha fatto una dedica a Eleonora Riso: “Mi piacerebbe abbracciarti, rimani concentrata”. L’ex aspirante chef è stato battuto nella semifinale dalla sua collega con la quale ha instaurato un legame intimo. A Fanpage.it ha smentito, però, il gossip che li vedeva insieme come coppia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Niccolò Califano a poche ore dalla finale di MasterChef Italia 13 ha dedicato un post Instagram alla sua collega, Eleonora Riso, arrivata all'ultimo step del cooking show superando un amarissimo testa a testa proprio con il compagno di avventura con il quale ha legato di più. Nonostante l'epilogo, per Niccolò è arrivato il momento di tifare per la sua amica: con alcune foto che li ritraggono insieme nel programma, si è rivolto a lei invitandola alla massima concentrazione. "Praticamente una dedica d'amore" ha scritto tra i commenti l'altra finalista Michela Morelli, ma a Fanpage.it l'ex aspirante chef ha smentito di avere una relazione con Eleonora Riso.

La dedica di Niccolò Califano per Eleonora Riso

"Entrato con Riso Ludi. Uscito con Riso Eleonora. Più che altro Piantino Eleonora in questa foto": così comincia la lunga dedica per Eleonora Riso che Niccolò Califano ha reso pubblica su Instagram. L'ex aspirante chef ha continuato:

All' inizio mi sembravi una pazza. Poi ti ho conosciuto meglio e ho scoperto che effettivamente sei una pazza. Non hai mai deluso le mie aspettative in questo, anzi, sei stata una pazza ben oltre le mie aspettative e per questo mi hai sempre sorpreso e strappato un po del tuo Riso.

A corredo di una foto mentre la abbraccia, scattata al momento della sua eliminazione nella scorsa puntata, ha aggiunto: "Ti ho già detto che per me hai il cognome più bello del mondo quindi adesso asciugati quelle lacrime di pino mugo e rimani concentrata per questa sera. Mi sarebbe piaciuto tanto abbracciarti anche in finale".

Il rapporto tra Niccolò Califano e Eleonora Riso di MasterChef

Tra i telespettatori aumenta ogni giorno di più il desiderio di conoscere se tra Niccolò Califano e Eleonora Riso scorre un legame che va oltre l'amicizia. Stando alle parole dell'ex aspirante chef a Fanpage.it, al momento sarebbero solo amici: "Il nostro legame si è fortificato con il tempo, soprattutto dopo la prova in cui abbiamo cucinato insieme. Abbiamo personalità molto diverse, siamo come un’emulsione, una citronette o una vinagrette, manca la proteina che ci rende stabili. Al momento ho il cuore di pietra".