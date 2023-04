Masterchef: 44 partecipanti vittime di intossicazione alimentare, il programma si scusa Una partecipante all’edizione spagnola di Masterchef ha denunciato di essersi sentita male dopo avere partecipato a una delle registrazioni. Le autorità sanitarie di Valencia confermano che 44 persone hanno riportato una intossicazione.

A cura di Stefania Rocco

Quarantaquattro persone hanno riportato un’intossicazione alimentare dopo avere partecipato a una puntata dell’edizione spagnola di Masterchef. Lo rendono note le autorità sanitarie di Valencia secondo le quali sarebbe fondata la denuncia sporta via social network di una partecipante che aveva raccontato di essere stata male dopo avere preso parte a una delle registrazioni. A diffondere la notizia è stata l’agenzia di stampa iberica Efe.

Sintomi simili a una gastroenterite

La donna, che aveva riferito sui social di essere stata male dopo avere partecipato alla registrazione di un episodio di Masterchef dal Parco oceanografico di Valencia, ha raccontato di essere rimasta intossicata dopo avere ingerito alcuni alimenti durante la registrazione. Una sorte condivisa da altre 40 persone circa che avrebbero riportato sintomi riconducibili a una gastroenterite. Secondo la donna, su 70 presenti, più della metà sarebbe rimasta intossicata. Durante la puntata in questione, gli aspiranti Masterchef hanno cucinato un menu dello chef Rakel Cernicharo, ospite della puntata. Il menu sarebbe stato assaggiato da circa 120 commensali presenti alla registrazione. La denuncia è stata resa nota da una delle donne presenti attraverso una denuncia postata su Twitter. L’account in questione ha privatizzato il profilo a qualche ora dalla denuncia e i tweet non sono più visibili. “Ho perso 5 chili in tre giorni. Sono dovuta andare al pronto soccorso per poter smettere di vomitare. Non hanno avuto nemmeno la decenza di scriverci per scusarsi”, aveva denunciato la donna, una dipendente del Parco oceanografico di Valencia.

Il programma: “Un caso eccezionale”

Shine Iberia, casa produttrice responsabile del programma, ha diramato attraverso i media spagnoli un comunicato stampa in cui si scusa per l’accaduto: “Siamo molto dispiaciuta per l’indisposizione che ha colpito alcuni dei commensali che hanno assistito alla registrazione. Siamo rimasti in contatto in ogni momento attraverso l'Oceanogràfic, in quanto si trattava di dipendenti dell’azienda. Si tratta di un caso eccezionale, il primo in 11 anni di Masterchef in Spagna, un programma dove è una priorità assoluta quella di garantire la salute delle persone coinvolte”.