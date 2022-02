Masterchef 11, gli eliminati dell’ultima puntata e i concorrenti rimasti Ieri sera nella decima puntata di MasterChef Italia sono stati eliminati Elena e Federico. Hanno superato le prove Lia, Carmine, Tracy, Nicky Brian e Christian, ora in corsa verso la finale.

A cura di Gaia Martino

La decima puntata di Masterchef Italia, ieri sera, ha visto l'eliminazione di due aspiranti chef, Elena e Federico. I protagonisti dell'edizione hanno affrontato nuove prove per conquistare il posto in balconata: la Golden Mistery Box, l'Invention Test e la Prova in Esterna, svoltasi al Museo del Novecento a Milano. Infine, il Pressure test lampo. Gli ospiti della puntata sono stati i finalisti della passata stagione, Irene Volpe, Antonio Colasanto e il vincitore Francesco Aquila, e il critico gastronomico Valerio Massimo Visintin. In gara e in corsa verso la finale sono rimasti Tracy, Nicky Brian, Carmine, Christian e Lia.

Elena eliminata dopo la prova Invention Test

La prima prova di MasterChef Italia ieri sera è stata la Golden Mistery Box. Ha ospitato il critico gastronomico Valerio Massimo Visintin che, mascherato, ha giudicato i piatti degli aspiranti chef che dovevano tradurre una sua recensione in un piatto quanto più somigliante alla ricetta originale. La migliore è stata Lia che ha subito conquistato il posto in balconata. Per l'Invention Test sono stati ospiti i tre finalisti della scorsa edizione, Irene Volpe, Antonio Colasanto e Francesco Aquila, il vincitore. Hanno presentato i tre loro piatti ed è stata Lia ad assegnare ai suoi compagni, divisi in coppie, i piatti da preparare. Una prova ad eliminazione diretta che ha visto Carmine, Nicky Brian ed Elena avanti i giudici, dopo gli assaggi. Quest'ultima però ha commesso gli errori peggiori, ha sbagliato la salsa e lo spaghetto: la prima eliminata è stata lei, la 54enne di Lido Adriano.

Federico eliminato dopo la prova Pressure Test

La prova in esterna al Museo del Novecento a Milano ha omaggiato i Maestri del secolo scorso ed i loro piatti. Dieci chef stellati hanno giudicato i concorrenti di MasterChef: Isabella Potì, Michele Lazzarini, Solaika Marrocco, Paolo Griffa, Arianna Gatti, Andrea Casali, Michela Previtali, Emanuele Lecce, Marta Passaseo e Alessandro Rossi. Dopo la prova gli aspiranti chef si sono recati nella Masterclass per conoscere il verdetto: Tracy e Nicky Brian hanno conquistato gli esperti vincendo la prova, mentre per Lia, Carmine, Federico e Christian è arrivata l'ultima prova della serata. Il Pressure Test finale ha visto l'uscita di scena di Federico che, ancora una volta, ha usato troppi ingredienti.