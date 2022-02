Cosa fa oggi Irene Volpe, il lavoro e i progetti della finalista di Masterchef 10 Irene Volpe è una delle ex concorrenti di Masterchef 10, tra le più amate della scorsa edizione. Dopo il grande successo riscosso nel talent, ha continuato ad assecondare la sua passione per la cucina diventando a tutti gli effetti una food influencer.

A cura di Ilaria Costabile

Irene Volpe è stata una delle concorrenti della decima edizione di Masterchef Italia, arrivata in finale, dove ha potuto presentare ai giudici i suoi piatti creativi e ricchi di colore. Il suo estro, e quella chioma colorata con la quale nascondeva una certa timidezza, l'ha portata ad essere una delle aspiranti chef più interessanti della passata edizione del programma e soprattutto più amate dal pubblico. La giovanissima concorrente romana ha potuto mettere in pratica il suo amore per la cucina, esercitandosi in una continua ma entusiasmante sfida con se stessa. Pur non avendo conquistato la vittoria, aggiudicata dai giudici a Francesco Aquila, è tra le ex concorrenti più seguite anche sui social, dove è diventata a tutti gli effetti una food influencer.

Che lavoro fa oggi Irene Volpe

Ancora giovanissima, ha soltanto 24 anni, Irene Volpe per adesso è concentrata a portare avanti la sua attività sui social, specialmente sul suo profilo Instagram, dove si diverte non solo a mostrare sempre nuove ricette, ma anche a comunicare con i suoi follower, consigliando loro ricette e idee innovative per provare a mangiare in modo diverso, equilibrato, gustoso e assolutamente non convenzionale. Questa sua attività, che le consente di sperimentare sempre nuovi linguaggi, proprio attraverso il cibo, l'ha spinta ad aprire anche un suo sito personale, nel quale non solo condivide tutti i suoi nuovi piatti, ma prova anche a raccontarsi in maniera più profonda. Subito dopo la sua partecipazione a Masterchef, poi, ha preso parte ad un progetto sostenuto da Animal Equality, un’organizzazione che ha come obiettivo quello di eliminare la crudeltà nei confronti degli animali di allevamento, e per loro ha dato vita ad un ricettario totalmente vegetale: circa dieci piatti, dall'antipasto al dolce, per assaporare un nuovo modo di cucinare.

I progetti per il futuro

Diplomata al liceo artistico e laureata in Design a Roma, Irene non ha mai abbandonato la sua passione per l'arte che, di fatti, porta anche nelle sue ricette. Al momento, come ha dichiarato in qualche intervista, quello della cucina potrebbe essere il suo mondo anche per molto, ma non esclude la possibilità di poter arricchire la propria esperienza, senza nascondere che uno dei suoi desideri più grandi è quello di poter lavorare anche accanto ad un grande chef: "Vorrei entrare in una vera cucina per vedere sul campo questo lavoro e imparare perché c’è tantissimo che non so! Poi vorrei portare avanti la mia pagina e il sito. Voglio continuare a fare più cose insieme, è nella mia natura!".