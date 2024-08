video suggerito

Massimo Magliaro a Marianna Aprile: "Chi sono i volti cacciati dalla Rai?". Lei: "Ce l'hai davanti" Durante l'ultima puntata di In onda su La 7, Marianna Aprile ha parlato dei volti Rai che hanno lasciato l'azienda perché "non graditi e non funzionali alla nuova narrazione". Massimo Magliaro, ospite in studio, ha chiesto: "Tipo?". Indicandosi, la conduttrice ha risposto: "Ce l'hai davanti".

A cura di Elisabetta Murina

Botta e risposta tra Marianna Aprile e Massimo Magliaro durante la puntata del 13 agosto di In Onda su La7. La conduttrice, parlando con il suo ospite di ‘poltrone e potere, destra pigliatutto?‘, ha fatto riferimento ai volti Rai che hanno lasciato l'azienda perché "non graditi e non funzionali alla nuova narrazione". A quel punto l'ex vicedirettore del Tg1 e opinionista ha chiesto a chi si stesse riferendo e la giornalista, indicandosi, ha risposto: "Ce l'hai davanti".

Il siparietto tra Marianna Aprile e Massimo Magliaro

Nella puntata del 13 agosto di In Onda, dedicata al tema delle ‘poltrone' e della destra, Marianna Aprile ha parlato della situazione attuale della Rai, spiegando: "Dalla lottizzazione della Rai dei tempi che furono sono venuti fuori i direttori di rete che hanno reinventato la televisione. Invece la Rai adesso perde ascolti e volti perché non graditi e non funzionali alla nuova narrazione". A quel punto Magliaro, ospite in studio, è intervenuto: "Alludi ai volti che se ne sono andati spontaneamente?". "Anche a quelli che sono stati cacciati meno spontaneamente", ha spiegato lei. "Tipo?", ha continuato lui. Infine la giornalista si è indicata con le mani e, alludendo a se stessa, ha risposto: "Ce l'hai davanti".